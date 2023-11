L’agricoltura DJI porta la tecnologia agricola avanzata alla fiera europea per i macchinari agricoli

Novembre 8, 2023

I prodotti agricoli esposti mostrano come i produttori di colture possano migliorare l’efficienza e la qualità grazie alla più recente tecnologia agricola

FRANCOFORTE, Germania, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ — Agricoltura DJI, leader globale nel facilitare l’innovazione agricola attraverso la tecnologia dei droni, espone per la prima volta ad Agritcehnica di Hannover, il12-18 novembre. Ai visitatori verranno presentate soluzioni agricole, approfondimenti sulle nuove tecniche agricole intelligenti e le ultime ricerche del settore per migliorare la gestione dei terreni agricoli. Vi saranno anche presentazioni su agricoltura intelligente, politica sui droni, test sulla deriva dei droni Ag e altro ancora.

“DJI Agricoltura ha recentemente pubblicato un rapporto che mostra che gli agricoltori e i governi di tutto il mondo stanno adottando l’uso di droni agricoli e metodi di allevamento intelligenti per aumentare la produzione alimentare in modo più scientifico, sostenibile ed ecologico”, ha dichiarato Yuan Zhang, Responsabile vendite globali di Agricoltura DJI. “La nostra presenza a Agritechnica è un impegno verso questa adozione incontrando i produttori di colture e aiutandoli a comprendere come la tecnologia possa migliorare i metodi agricoli odierni a vantaggio di tutti”.

Le soluzioni aeree per una nuova Era dell’agricolturaAgricoltura DJI offrono una serie di prodotti che costituiscono una soluzione completa per la protezione delle colture per gli agricoltori, dall’ispezione e mappatura alla spruzzatura e alla diffusione. Questi droni rappresentano il futuro della tecnologia agricola e sono progettati per aumentare l’efficienza e la produttività nella gestione delle colture.

Per la prima volta saranno esposti alcuni prodotti precedentemente disponibili solo al di fuori dell’Europa. I prodotti da esporre includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

DJI Agras T50 e DJI Agras T25 ( Debutta in Europa )Il drone per applicazioni aeree più grande e avanzato diDJI, il Agras T50 è in grado di trasportare un carico utile 40 kg[1] a spruzzo o un 50 kg[2] che distribuisce il carico utile. Dotato di doppia nebulizzazione, radar phased array anteriore e posteriore, doppia visione binoculare e telecamera cardanica FPV ad alta risoluzione, integra il rilevamento aereo con la protezione delle colture per fornire una soluzione completa di drone agricolo. L’Agras T25 integra queste funzioni in un telaio compatto ottimizzato per l’uso autonomo ed è in grado di trasportare un carico utile 20 kg[3] spruzzante o un 25 kg[4] che diffonda il carico utile.

DJI Mavic 3 M Una soluzione portatile di mappatura multispettrale, DJI Mavic 3 M combina una fotocamera RGB con una fotocamera multispettrale per scansionare ed analizzare la crescita delle colture con totale chiarezza. Sfruttate i dati multispettrali per creare mappe applicative su prescrizione per indirizzare le operazioni automatiche eseguite dai droni della serie Agras.

Modulo di relè DJI Un ricevitore di segnale in grado di estendere e rafforzare efficacemente la trasmissione tra i droni DJI Agras compatibili e il telecomando, Modulo relè DJI amplia le operazioni su maggiori distanze e ambienti più complessi.

DJI Fly Cart 30 ( debutto in Europa )Un sollevatore pesante a lunga distanza, DJI FlyCart 30 sale oltre i tradizionali limiti logistici per fornire una soluzione di trasporto aereo sicura, economica ed efficiente.

Informazioni su DJI AgricultureDal 2006, DJI è leader mondiale con innovazioni nei droni civili che hanno consentito alle persone di volare per la prima volta, visionari di trasformare la propria immaginazione in realtà e professionisti di trasformare completamente il proprio lavoro. Con una mentalità orientata alla soluzione e una vera curiosità, DJI ha ampliato le sue ambizioni nel settore agricolo.

Nel 2012, DJI ha iniziato la ricerca e lo sviluppo dei droni agricoli e nel 2015 ha creato DJI Agricoltura. DJI Agricoltura si impegna a sviluppare soluzioni innovative, efficienti e sostenibili per migliorare costantemente la produttività agricola. Con prodotti che servono oltre 100 Paesi in tutto il mondo, DJI Agricoltura ha fornito a oltre 10 milioni di utenti professionisti soluzioni agricole intelligenti.

