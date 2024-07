L’ambasciatore di Betway Andy Roddick ritorna in gara per scrivere la storia di Wimbledon*

1 Luglio 2024

– Il tre volte finalista di Wimbledon torna a competere sul campo centrale per un’ultima possibilità di vittoria. Una volata di sette match per essere incoronato campione di Wimbledon… Nord Dakota.

LONDRA, 29 giugno 2024 /PRNewswire/ — Nonostante un’illustre carriera che comprende 32 titoli e la vittoria agli US Open, l’ambasciatore globale del tennis di Betway, Andy Roddick, non era mai riuscito a conquistare il titolo a Wimbledon. Quest’anno invece Andy ha finalmente ottenuto la gloria a Wimbledon. La tanto attesa vittoria dell’asso del tennis americano è avvenuta ben lontano dal curatissimo Centre Court dell’area SW19 di Londra; infatti si è imposto a 4.085 miglia di distanza sul campo centrale (nonché unico) di Wimbledon, Nord Dakota.

A 12 anni dal ritiro dell’ex numero 1 mondiale, Betway, il marchio leader mondiale nelle scommesse e nei giochi online, ha deciso che era giunto il momento di offrire a Roddick il vantaggio necessario per conquistare un trofeo di Wimbledon. Il marchio ha lanciato una campagna per organizzare un torneo a Wimbledon, Nord Dakota, una comunità rurale nel cuore del Midwest americano con una popolazione di sole 144 persone.

Anche se, a differenza delle sue esperienze nel Grande Slam nel Regno Unito, Andy non si è dovuto limitare a competere per vincere. Il tennista professionista si è invece ritrovato a costruire il proprio campo centrale, a reclutare gli avversari all’interno della comunità locale e persino a spiegare le regole del torneo.

Giocando contro gente del posto, non sorprende che Andy abbia superato con facilità i sette match per essere finalmente incoronato “Campione di Wimbledon (Nord Dakota)” in quello che sarà sicuramente il torneo più facile, ma allo stesso tempo più strano, della sua carriera.

Roddick non è l’unico favorito quest’estate, dato che l’asso del tennis ha anche detto la sua con cinque pronostici sui primi classificati nel torneo di quest’anno.

I cinque pronostici sui vincitori di Wimbledon 2024 secondo Andy (ulteriore contesto nelle note per i redattori)

Chad Yeomans, portavoce di Betway , ha affermato: “Nonostante una carriera pluripremiata nel tennis, Andy non ha mai conquistato il trofeo di Wimbledon, pur arrivando in finale per tre volte. Ecco perché abbiamo contattato l’incredibile città di Wimbledon, nel Nord Dakota, per organizzare un torneo che possa aiutare Andy a raggiungere la gloria nel tennis. Siamo davvero grati ad Andy e a tutti coloro che hanno contribuito a portare a termine quest’idea divertente”.

Andy Roddick, ambasciatore globale del tennis di Betway nonché campione di Wimbledon Nord Dakota, ha dichiarato: “Wimbledon per me è sempre stato un torneo speciale che ho sognato di vincere. Sono assolutamente onorato di potermi finalmente definire campione di Wimbledon (Nord Dakota)… E dedico la vittoria alle persone di Wimbledon che hanno contribuito a realizzare l’evento”.

Carol Peterson, residente a Wimbledon Nord Dakota, ha commentato: “Onestamente eravamo tutti un po’ confusi sul motivo per cui Andy Roddick volesse venire qui, dato che non siamo proprio una città rinomata per il tennis. Detto questo, siamo tutti molto felici di averlo potuto aiutare a vincere questo piccolo trofeo, che per lui sembrava molto importante”.

