Lamborghini Bari festeggia i 60 anni della casa del Toro di Sant’Agata Bolognese

Giugno 14, 2023

Bari, 14 giugno 2023. Bellezza e arte per festeggiare i 60 anni di Automobili Lamborghini. La casa del Toro di Sant’Agata Bolognese, nata nel 1963, è stata festeggiata da Lamborghini Bari venerdì 9 giugno presso Villa Fenicia a Ruvo di Puglia: 60 clienti e un traguardo di 60 auto consegnate dall’apertura di due anni fa fino ad oggi.

“Come Lamborghini Bari festeggiamo in una fantastica location con 60 clienti, come i 60 anni del marchio – ha raccontato il General Manager di Lamborghini Bari Nicola Maldarizzi – da due anni abbiamo portato questo fantastico marchio nel Sud Italia, una scommessa che è andata oltre le nostre aspettative, con grandi soddisfazioni per i nostri clienti e per il nostro team. In Puglia ogni anno sono immatricolate in media 25 Lamborghini”.

Per l’occasione è stata presentata in esclusiva l’opera commissionata da Lamborghini Bari all’artista Maurizio Galimberti, famoso per i suoi incredibili mosaici di polaroid con cui crea sequenze o fraziona l’immagine. Tra i suoi ritratti più celebri si ricorda Johnny Depp, scelto per la copertina del Times Magazine.

“Il progetto è futurista – ha spiegato l’artista – e il movimento e il dinamismo sono perfetti per una macchina veloce come Lamborghini. Ho utilizzato la tecnica del mosaico scattando le foto in Puglia. Poi, con la tecnica della rilettura, ho riscritto cose che già esistono con nuova contemporaneità. Lamborghini può specchiarsi nella mia fotografia e viceversa. Ho la passione per le auto e per la velocità, quando mi è stato commissionato questo progetto ne sono stato contento perché ho Lamborghini nel cuore”.

Contatti: https://www.maldarizzi.com/