Lanciato il nuovo ConciliaWeb AGCOM. L’avvocato Davide Vendramin dell’Associazione Consumatori Aiuto Telefoni spiega come funziona

Novembre 21, 2022

(Milano, 21 novembre 2022) – Milano, 21 novembre 2022. Il 16 novembre scorso, dopo qualche ora di sospensione del servizio necessaria all’intervento, è stato lanciato il nuovo ConciliaWeb AGCOM

La piattaforma creata da AGCOM nel luglio del 2018 consente a tutti gli utenti, di compagnie telefoniche o di pay tv, di promuovere una conciliazione per risolvere le controversie con gli operatori.

Da marzo 2021 alla piattaforma si può accedere personalmente solo tramite SPID, oppure rivolgendosi ad un soggetto accreditato (avvocati, commercialisti o associazioni di consumatori).

Da mercoledì scorso sono state introdotte alcune modifiche di cui ci parla l’Avv. Davide Vendramin, avvocato che segue l’associazione consumatori Aiuto Telefoni.

“Nelle prime ore ci sono stati alcuni bug, che hanno impedito agli operatori, agli utenti e al personale dei Corecom di svolgere le udienze in streaming, come previsto dalla normativa, ma questi prevedibili problemi sono stati risolti a tempo di record dal personale tecnico della piattaforma.

In generale il sistema sembra migliorato. In primo luogo, è più veloce della vecchia versione, permettendo una esperienza utente più scorrevole e immediata.

La veste grafica è notevolmente migliorata. Questa presenta un aspetto più istituzionale, essendo conforme alle linee guida AGID e ricorda le altre piattaforme della pubblica amministrazione, come quella dell’Agenzia delle Entrate.

Altre importanti modifiche che saltano all’occhio dopo una prima sommaria analisi sono:

– La presenza della sezione “contatti mandatario” nella sezione “dettagli procedimento” che eviterà i costanti equivoci tra conciliatore e mandatario nell’indicazione del numero di telefono, soprattutto in caso di modifica dell’assegnatario pratica.

– La presenza delle notifiche in home page sotto forma della classica campanella che avvisa di tutti gli aggiornamenti sulle pratiche in gestione

– La possibilità di condurre le negoziazioni con comunicazioni tra le parti anche in tempo reale

– La semplificazione dell’inserimento istanza, che prima era diviso in cinque schermate e che ora è stato ristretto ad una sola.

A fronte di queste implementazioni (e del miglioramento complessivo dell’usabilità dell’utente) vi sono alcune problematiche che, sicuramente, verranno risolte a breve (soprattutto con riguardo ad alcuni bug ed errori che si verificano in alcuni contesti e che abbiamo provveduto a segnalare).

Nel complesso il ConciliaWeb sembra notevolmente migliorato, come era giusto che fosse per una piattaforma che ospita migliaia e migliaia di cittadini ogni anno, contribuendo in modo importante all’alleggerimento del carico dei tribunali italiani.

Il sistema è anche abbastanza semplice, ma qualora ci fossero dubbi o problemi, abbiamo una pagina del nostro sito dedicata al ConciliaWeb.”

