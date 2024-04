LANZAJET ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DA PARTE DEL CLIMATE INNOVATION FUND DI MICROSOFT, A SOSTEGNO DELLA CONTINUA CRESCITA DELL’AZIENDA

23 Aprile 2024

L’ultimo investimento di Microsoft supporta la scalabilità e l’implementazione globale della tecnologia LanzaJet per la produzione di gasolio da rinnovabili e benzina avio sostenibile

CHICAGO, 23 aprile 2024 /PRNewswire/ — LanzaJet, azienda leader nello sviluppo della tecnologia dei combustibili sostenibili e produttore di questi ultimi, ha annunciato oggi un investimento da parte del Climate Innovation Fund di Microsoft, che consente a LanzaJet di continuare a sviluppare la capacità di implementare la sua tecnologia di processi per combustibili sostenibili a livello globale. Inoltre, LanzaJet e Microsoft intendono esplorare come Microsoft può fornire le proprie capacità di trattamento dati e intelligenza artificiale (IA) per migliorare l’etanolo e le funzioni aziendali di LanzaJet per la tecnologia di processo della benzina avio sostenibile (SAF, Sustainable Aviation Fuel).

Questo investimento in LanzaJet fa seguito a un investimento in un progetto da 50 milioni di dollari da parte del Climate Innovation Fund di Microsoft nel 2022 per sostenere la costruzione di LanzaJet Freedom Pines Fuels a Soperton, Georgia, il primo impianto di produzione di etanolo per SAF al mondo, inaugurato nel gennaio 2024. LanzaJet Freedom Pines Fuels inizierà la produzione annuale di 10 milioni di galloni di SAF e diesel da rinnovabili nel secondo trimestre del 2024.

“Il continuo allineamento di LanzaJet con Microsoft ci consente a di sviluppare rapidamente il nostro team e le nostre capacità per supportare l’implementazione globale della nostra tecnologia avanzata di processo per i combustibili sostenibili”, spiega Jimmy Samartzis, Amministratore delegato LanzaJet. “Attraverso il sostegno fornito a LanzaJet Freedom Pines Fuels, l’impianto di produzione di etanolo LanzaJet primo nel suo genere per la bioraffineria di SAF, Microsoft ha svolto un ruolo significativo nel rendere la produzione di SAF una realtà negli Stati Uniti, e questo investimento sottolinea nuovamente il suo impegno urgente alla decarbonizzazione di settori difficili da mitigare”.

L’investimento di Microsoft in LanzaJet le consente di ottenere l’accesso a carburanti sostenibili – SAF e gasolio da rinnovabili – nonché a certificati SAF (SAFc) da futuri progetti LanzaJet. L’accesso a questi prodotti aiuterà Microsoft a diventare carbon negative entro il 2030.

“Microsoft è orgogliosa di supportare LanzaJet con il nostro investimento nella crescita del suo business relativo alle tecnologie per i carburanti sostenibili”, commenta Brandon Middaugh, direttore senior del Climate Innovation Fund di Microsoft. “Microsoft sta investendo in partner che condividono il nostro impegno per promuovere un’economia a zero emissioni e che stanno costruendo il mercato per soluzioni critiche come SAF e gasolio da rinnovabili”.

Oltre a Microsoft, figurano nel portafoglio di investitori e finanziatori di LanzaJet All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, LanzaTech, Mitsui & Co., Shell, Southwest Airlines e Suncor Energy.

INFORMAZIONI SU LANZAJET

LanzaJet è un’azienda leader nella tecnologia dei combustibili sostenibili impegnata ad accelerare la transizione verso l’energia pulita. In qualità di fornitore e produttore di tecnologia per la benzina avio sostenibile (SAF, Sustainable Aviation Fuel) con tecnologia brevettata alcol-to-jet (ATJ) a base di etanolo, LanzaJet sta creando un’opportunità per le generazioni future accelerando l’implementazione di SAF e altre tecnologie green fondamentali per affrontare la crisi climatica e trasformare l’economia globale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.lanzajet.com/

