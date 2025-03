L’App E.ON si rinnova per guidare i consumatori nella transizione digitale del mercato dell’energia

24 Marzo 2025

– Con oltre 400mila clienti registrati, l’App E.ON è stabilmente tra le migliori APP di energia italiane come rating sugli store (App Store e Google Play Store) La nuova versione dell’App nasce dall’ascolto diretto degli utenti

24 marzo 2025. Il percorso di transizione energetica non può prescindere da una maggiore digitalizzazione dei processi che permettono agli utenti una gestione responsabile dei propri consumi. Per questo motivo, E.ON da sempre investe in questa direzione per offrire a clienti e partner servizi e processi più efficienti e innovativi.

In questo contesto, proprio in considerazione della crescente importanza degli strumenti digitali nel percorso di transizione energetica, E.ON ha deciso di rinnovare totalmente la propria App. L’obiettivo è offrire una user experience più funzionale ed efficace agli oltre 400.000 utenti registrati, che la utilizzano per gestire le proprie forniture di luce e gas e per scoprire le iniziative e promozioni dedicate a rendere la propria casa più confortevole grazie a soluzioni ad alta efficienza. La nuova App sfrutta una nuova infrastruttura digitale che offre performance ottimizzate per garantire un utilizzo più immediato e minori tempi di attesa e una nuova interfaccia più intuitiva e accessibile per facilitare l’utilizzo a tutti gli utenti.

Nella sua nuova versione, l’App E.ON consente una gestione totalmente digitale dell’intero ciclo di vita della fornitura luce e/o gas: dall’attivazione dell’utenza, con un tracciamento in tempo reale del processo di attivazione della fornitura, fino alla chiusura, con possibilità di richiederne la cessazione direttamente dall’App.

“Una maggiore digitalizzazione per offrire un’esperienza sempre più personalizzata e vicina alle esigenze dei nostri clienti è la chiave per un’energia più accessibile, efficiente e sostenibile. Innovazione e sostenibilità devono andare di pari passo per far funzionare la nuova energia. Con la nostra nuova App, vogliamo mettere a disposizione uno strumento intuitivo e su misura, che consenta a ciascun cliente di monitorare e ottimizzare i propri consumi in modo semplice e consapevole. Questo rilascio conferma il nostro impegno nel creare soluzioni digitali innovative che evolvono con le esigenze dei nostri clienti, accompagnandoli in un percorso di maggiore efficienza e sostenibilità.” ha dichiarato Gianni Commessatti, Chief Digital Officer e Board Member di E.ON in Italia.

La definizione dei parametri e delle modifiche per la nuova App si è basata sull’ascolto proattivo dei clienti e dei loro commenti pervenuti in questi anni tramite il Customer Care, gli App store, survey dedicate e processi di co-creation. Nelle settimane precedenti al lancio, E.ON ha dato la possibilità agli utenti di candidarsi per divenire “beta tester” della nuova versione. Anche i dipendenti hanno contribuito a questa nuova release condividendo le proprie opinioni in occasioni degli open day organizzati dall’azienda a fine febbraio.

Per lo sviluppo del codice, il team IT di E.ON ha utilizzato React Native, framework tecnologico che rappresenta il “best-in-class” nel contesto delle applicazioni in quanto garantisce una compatibilità multipiattaforma, prestazioni elevate e un costante supporto per gli sviluppatori.

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti e 47 milioni di clienti nel mondo e con sede in Germania, a Essen. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche e una strategia fondata su crescita, sostenibilità e digitalizzazione, si pone come playmaker della transizione energetica in Europa.

In Italia E.ON è protagonista del cambiamento verso una nuova energia, più indipendente e decentralizzata, e promuove uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale a beneficio delle generazioni di oggi e domani. Per questo fornisce a oltre 1 milione di clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni una proposta completa di soluzioni e servizi per rendere più efficienti ed energeticamente indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

