L’artista Saype presenta “Encordés”, la sua nuova opera effimera dipinta sulle discese innevate delle Alpi francesi per il 20° anniversario del comprensorio sciistico Paradiski

Dicembre 20, 2023

SAVOIA, Francia, 19 dicembre 2023 /PRNewswire/ –L’artista francese, famoso per i suoi affreschi monumentali realizzati in tutto il mondo, ha presentato una nuova opera effimera dipinta direttamente sulla neve a oltre 2.000 metri di altezza, sulle montagne del comprensorio sciistico Paradiski (Savoia-Francia). Il dipinto, dal titolo “Encordés”, è formato da due creazioni realizzate con pittura a base di carbone, naturale al 100% ed eco-responsabile. Ciascuno dei due affreschi si estende su un’area di 1.000 m².

Nell’opera “Encordés”, due bambini uniscono gli sforzi per scalare una montagna e proseguire. Uniti nella stessa cordata, questi due protagonisti devono lavorare all’unisono. Nessuno dei due può proseguire senza l’altro; mentre si danno la mano per conquistare l’impossibile, le loro forze diventano complementari. Con paesaggi magici e maestosi, le montagne formano un netto contrasto con l’ambiente in cui si trovano i due giovani avventurieri. Rispecchiando l’unità di questi due bambini, Paradiski ha collegato due vallate e resort, una volta distanti, ma ormai vicini.

Saype descrive la creazione della sua opera: “Per questo progetto destinato a Paradiski le mie fonti d’ispirazione sono state la connessione tra queste due stazioni, tramite una funivia incredibile, e la decisione della gente del posto di vivere, collaborare e lavorare insieme nello stesso comprensorio sciistico da 20 anni. La montagna mi ispira; è sia una splendida cartolina, sia un ambiente ad alta quota potenzialmente ostile, in particolare per la creazione delle mie opere effimere. Per la logistica e l’esecuzione abbiamo dovuto affrontare numerose sfide (meteo, vento, freddo…). La purezza dell’infanzia rappresenta un motivo ricorrente nella mia espressione artistica e serve a dare un tocco di profondità poetica. Disegnando i due bambini in cordata ho voluto dimostrare che occorre lavorare insieme e fidarsi gli uni degli altri per andare avanti e superare le difficoltà che ci si presentano. Una parte importante del mio lavoro consiste nel mettere le persone in connessione, e il progetto proposto da Paradiski per il suo 20° anniversario è totalmente in linea con la mia arte”.

Dal punto di vista di Paradiski, la scelta artistica di Saype ha rappresentato un complemento naturale, perché i suoi affreschi sono ricchi di significato e raccontano storie bellissime che hanno il potere di riunire. Il suo approccio basato sull’uso di pittura eco-responsabile (a base di gesso e carbone), e il suo concetto dell’arte, mirato a influire sulla mentalità e sulla società senza ripercussioni sulla natura, era irresistibile. È un approccio ancor più in linea con l’ambiente montano, dove i cambiamenti climatici sono percepiti in modo assai tangibile. A partire dal 20 dicembre, gli appassionati di sci potranno scoprire la storia fotografica della realizzazione delle due opere presso le stazioni della funivia Vanoise Express, situate a Montchavin-Les-Coches e a Peisey-Vallandry.

