L’artista Sergio Piyadi lancia un appello al mondo universitario

Gennaio 10, 2024

(Adnkronos) – Una richiesta che nasce da un’esigenza che il suo percorso di studi non gli ha dato: “Ma non vuole essere egoriferita”, spiega il diretto interessato che ha ottenuto, sin da giovane, riconoscimenti nazionali e internazionali. L’obiettivo è dare merito al merito.

Verona, 10 Gennaio 2024 Sergio Piyadi è un giovane artista che ha alle spalle numerose mostre sia collettive che personali. Ha esposto nelle più importanti gallerie e ha ricevuto il giudizio positivo di diversi critici. Ma la sua storia è una storia non solo professionale, iniziata quando ha deciso di intraprendere il percorso di studi. Una vicenda di probabile irregolarità sull’obbligo di frequenza necessario per poi sostenere gli esami: “Ho provato a far presente quello che non mi sembrava giusto a chi di dovere -spiega Piyadi- ma non sono stato ascoltato. Anzi, la mia richiesta è stata interpretata come atto insolente. Chi mi doveva proteggere non l’ha fatto, aprendo per me un periodo davvero molto difficile”.

Da quel momento in poi, sono arrivate diverse bocciature e l’inevitabile decisione di lasciare il percorso di studi. Ma Sergio non si è perso d’animo: “Ho diciamo così puntato -afferma Piyadi- sulla visibilità e sulla credibilità costruita in anni e anni di carriera e ho comunicato attraverso i miei canali social.. L’ho fatto per ottenere almeno una sorta di giustizia sociale perché trovavo, e trovo tuttora, incredibile che, a fronte di riconoscimenti ottenuti da personalità rilevanti come Vittorio Sgarbi, dovevo ricevere poi un trattamento non in linea con le mie aspettative”.

Ora Sergio chiede che lo Stato gli conceda una laurea honoris causa: “La mia non vuole essere una richiesta egoriferita -sostiene Piyadi ma avere ancora l’idea che la laurea sia frutto di un meccanismo meritocratico. Io lavoro e sono apprezzato anche senza averla e allora mi chiedo che valore ha se si possono ottenere, nonostante il suo conferimento, successi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Ecco, la mia richiesta nasce con questo obiettivo: ridare senso a un percorso di studi importante e dare finalmente merito al merito”.

Quale fra le tante Università italiane sarebbe pronta allora a raccogliere l’appello di Sergio?

