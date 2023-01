L’ASSOCIAAZIONE EUROPEA DI IMAGING CARDIOVASCOLARE (EACVI) COLLABORA CON SURGICAL SCIENCE PER PILOTARE IL PRIMO TEST DI ECOGRAFIA TRANSESOFAGEA (TOE) ONLINE

Gennaio 10, 2023

– ANTIBE, Francia, 10 gennaio 2023 /PRNewswire/ — L’EACVI e Surgical Science hanno stretto una collaborazione per creare un esclusivo simulatore online della TOE, con l’obiettivo di valutarne la conoscenza e la capacità di eseguirla tra i giovani cardiologi, nonché la necessità di una formazione sulla simulazione a questo scopo. Lo studio, che ha coinvolto più di 716 cardiologi di 81 Paesi testati online, ha rivelato che c’è una carenza di competenze tra i giovani cardiologi e ha sottolineato la crescente necessità di una formazione basata sulla simulazione della TOE.

L’ecocardiografia transesofagea (TOE), un’importante modalità di imaging cardiovascolare, è considerata sicura quando viene condotta correttamente, ma può causare complicazioni, anche nelle mani di medici esperti. Pertanto, stabilire competenze di base in un ambiente controllato e simulato è un’opportunità per ridurre il rischio procedurale. Uno studio ha dimostrato che il Simbionix Ultrasound Mentor Simulator per la formazione della TOE è efficace e può ridurre il numero di pazienti reali necessari ai fini della formazione (1).

La pandemia di COVID-19 ha richiesto agli educatori medici di adattare il proprio approccio didattico a distanza, portando così Surgical Science ad avviare un progetto pionieristico di simulazione ecografica basata su cloud, in cui i tirocinanti possono utilizzare una sonda TOE virtuale per acquisire visualizzazioni standard e allenarsi da remoto da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.

In collaborazione con il comitato EACVI Heart Imagers of Tomorrow (HIT), è stata sviluppata una valutazione delle competenze e delle conoscenze della TOE, in cui il tirocinante segue il protocollo di scansione per acquisire 10 visualizzazioni standard e identificare le strutture anatomiche in ciascuna di esse.

Studio online con simulatore TOE

716 giovani cardiologi di 81 Paesi hanno partecipato allo studio e hanno completato due test: il test di conoscenza TOE e un test pratico utilizzando un simulatore TOE online per valutare le competenze (2).

Il dottor Theo Pezel, ambasciatore francese di HIT EACVI, ha dichiarato: “Questa collaborazione è stata pionieristica nella formazione e nella valutazione delle conoscenze e delle competenze della TOE da remoto. Sulla base del più grande studio online internazionale di valutazione delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche tra i giovani cardiologi di tutto il mondo, abbiamo sottolineato un livello relativamente basso di competenze e conoscenze della TOE, con una crescente necessità di formazione basata sulla simulazione.”

Lo studio ha inoltre rilevato che la precedente partecipazione a una sessione di formazione basata sulla simulazione della TOE, un maggior numero di esami della TOE eseguiti ogni settimana e la certificazione EACVI per la TOE erano associati in modo indipendente a un punteggio globale più elevato. Questi risultati sottolineano l’importante impatto della certificazione EACVI sulle conoscenze e le competenze TOE di tutti i giovani cardiologi.

In conformità con le raccomandazioni dell’EACVI per la formazione, la competenza e il miglioramento della qualità dei programmi di formazione basati sulla ecocardiografia (2), i programmi di formazione basati sulla simulazione sono il presente e il futuro dell’insegnamento della TOE. La rilevanza e l’implementazione di questo tipo di programma sono attualmente testate dallo studio randomizzato SIMULATOR in corso (3).

Surgical Science continua a investire nello sviluppo di nuove tecnologie di simulazione, tra cui la simulazione basata su cloud, per consentire la formazione in luoghi lontani a un vasto pubblico, senza limiti.

