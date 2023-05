Latuta: la soluzione completa per l’abbigliamento da lavoro personalizzato

Maggio 30, 2023

(Adnkronos) – Milano, 30 maggio 2023. Cerchi uniformi da lavoro su misura per ogni settore, con l’aggiunta di vantaggi esclusivi come gli sconti sulle quantità? Latuta, società consolidata nel campo dell’abbigliamento da lavoro dal 1933, offre un’esperienza di acquisto senza equivalenti nelle divise da lavoro online. I clienti possono scegliere tra oltre 1.000 articoli di marchi rinomati come Payper ed Egochef, con l’aggiunta di un servizio clienti esperto pronto a offrire consigli e supporto.

Latuta presenta otto categorie nel suo negozio online: Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico. Non esistono quantità minime d’ordine, gli articoli possono essere acquistati singolarmente e possono essere personalizzati con ricami e serigrafie.

Il sito web https://latuta.com offre diversi canali di contatto, tra cui chat online e WhatsApp, per richieste di preventivi personalizzati. Gli sconti sulle quantità sono applicati a taglie e colori, permettendo ai clienti di risparmiare rispetto ai prezzi di listino ufficiali. Questi sconti possono essere visualizzati in tempo reale modificando le quantità di un prodotto nel carrello.

Grazie alla sua attenzione verso l’accessibilità e la completezza dell’offerta, Latuta gestisce oltre 25.000 ordini ogni anno. I brand di riferimento includono Egochef, Giblor’s, Pukka, U-Power, Rossini, Isacco e Payper.

Andando più nel dettaglio dell’offerta, per il settore dell’edilizia, Latuta offre abbigliamento da lavoro durevole, efficace e sicuro, progettato per supportare ogni tipo di lavoro manuale. Tra gli articoli disponibili ci sono abiti da lavoro generici, abiti per meccanici, operai, saldatori e carpentieri, abbigliamento termico, abbigliamento ad alta visibilità, stivali e calzature antinfortunistiche.

Per il settore Chef & Horeca, è possibile acquistare abbigliamento da cucina, abbigliamento per sala e bar e abbigliamento hotelleria, con una vasta selezione di accessori tra cui cravatte e papillon.

Per il settore sanitario, Latuta offre una varietà di camici medici, casacche sanitarie, pantaloni sanitari, cuffie chirurgiche e calzature sanitarie, ideali per garantire la sicurezza durante ogni turno di lavoro.

Infine, non si possono dimenticare le divise da estetista e da parrucchiere, l’abbigliamento per collaboratori domestici, colf e maggiordomi, così come l’abbigliamento promozionale e DPI. Un’ampia gamma di articoli, accuratamente selezionati per soddisfare ogni esigenza professionale.

Per rinnovare l’abbigliamento dei tuoi dipendenti, visita https://latuta.com. Iscrivendoti alla newsletter, avrai accesso a offerte promozionali e anteprime esclusive.

