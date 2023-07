L’audace eleganza di Tenvis Black Design, il nuovo portoncino in alluminio Oknoplast

Luglio 11, 2023

(Adnkronos) – Milano, 11/07/2023 – Biglietto da visita di un’abitazione, il portoncino di ingresso diventa sempre più elemento di design, moderno ed evoluto. E, in quanto tale, le aziende sono costantemente impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative, tecnologiche e al passo con le mode del momento. Lo sa bene Oknoplast, che ormai da tempo propone sul mercato i portoncini di ingresso in alluminio Tenvis, altamente performanti e resistenti, su cui, all’aspetto funzionale e pratico, si affianca la sperimentazione di un’estetica anno dopo anno più ricercata e innovativa.

Oknoplast lancia ora una nuova proposta di grande impatto visivo: è Tenvis Black Design, una linea dal carattere deciso e accattivante, dove gli inserti, le decorazioni e il maniglione anodizzato, enfatizzati dal colore nero, conferiscono un’audace eleganza al prodotto.

Come tutte le proposte in alluminio Tenvis di Oknoplast, anche Black Design è dotata di lastre molto spesse che garantiscono assoluta robustezza alla struttura. Inoltre, il rivestimento termico in polistirene estruso XPS che vi si trova all’interno garantisce un’elevata resistenza alfuoco e migliora il risparmio energetico della casa (UW = 0,84 W/m2K).

La linea Tenvis Black Design si compone di 12 modelli differenti; grazie alla vasta gamma di finiture ed effetti legno è possibile, inoltre, personalizzare il portoncino a proprio piacimento, anche scegliendo l’opzione bicolore.

Infine, anche la nuova linea Black Design può essere accessoriata con varie dotazioni di sicurezza, come la chiusura automatica che consente di bloccare l’anta in tre punti, senza utilizzare la chiave o, ancora, la rosetta ad anello che protegge ulteriormente dai tentativi di scasso. Inoltre, il nuovo portoncino Oknoplast è compatibile con più avanzati sistemi di Smart Home e dotato di sistemi di apertura tra i più tecnologici come il lettore d’impronte digitali, oltre ai classici smartphone o telecomando.

PER INFORMAZIONI OKNOPLAST T. 0549 905424

oknoplast.it