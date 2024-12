Laura Heintz l’imprenditrice immobiliare Under 30 più forte d’Italia, CEO & Founder di Rently House, gestisce 100 immobili a 24 anni

30 Dicembre 2024

– Classe 2000. Una laurea in Marketing and Management a Milano. Laura Heintz è una delle più forti imprenditrici immobiliari Under 30 italiane, ha fondato circa tre anni fa un’azienda che si occupa di affitti turistici. “Mi occupo sia di investimenti immobiliari, sia di gestione di immobili. Sono specializzata nelle ville di lusso in Sardegna, a Porto Cervo, ma non solo”. Heintz gestisce cento immobili sparsi in Italia: Roma, Milano, Venezia e Bergamo. A poco più di venti anni ha già acquistato tre case: “Acquisto case da mettere a reddito”.

È ormai diventata un punto di riferimento sia in Costa Smeralda ma anche nelle più grandi città italiane, per chi vuole mettere a reddito un immobile. “Mi occupo solo di affitti brevi turistici mi contattano turisti da tutto il mondo” continua. La sua attività nasce da tanto studio e impegno: “Durante la pandemia ho gestito gli affitti delle prime case, ora sono arrivata alla gestione di cento immobili, tra i miei clienti ho anche diversi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo”. La sua attività imprenditoriale dà lavoro a decine di persone che gravitano nell’indotto turistico come ad esempio quello della Capitale, culla del Giubileo appena iniziato.

Lhad Srl Mail – Milano

hadsrl@icloud.com

Cel :3281313821

Sito : rentlyhouse.com