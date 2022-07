L’auto compatta per eccellenza: Limited ABT RS3-R con 500 CV e un pacchetto aerodinamico in carbonio

Luglio 7, 2022

KEMPTEN, Germania, 7 luglio 2022 /PRNewswire/ — Al suo debutto nel 2021, l’Audi RS 3 400 CV (294 kW) ha immediatamente stabilito un record sul circuito del Nürburgring nella categoria delle berline compatte. L’ABT RS3-R Sportback da 500 CV (368 kW), prodotta in sole 200 unità, ora alza ancora di più l’asticella. E come per tutte le ABT Sportsline Special Editions, non è solo la performance ad essere stata ottimizzata.

Con il miglioramento delle performance dell’ABT Power R, un intercooler ABT viene utilizzato in aggiunta all’unità obbligatoria ABT Engine Control. Questa combinazione non solo fornisce all’RS3-R ulteriori 100 CV, ma porta anche con sé un aumento della coppia, in modo che, invece di 500, raggiunga ora una coppia massima di 600 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h migliora in modo significativo: da 3,8 a 3,3 secondi. Come ulteriore punto di forza, al sistema di scarico vengono aggiunti due terminali doppi ABT con un diametro di 95 millimetri in acciaio inossidabile nero opaco.

Gli ammortizzatori ABT e le barre antirollio sportive garantiscono l’eccellenza di questa “berlina sportiva” anche nelle curve strette. A richiesta, è possibile installare una sospensione V3 regolabile in estensione in acciaio inossidabile con un intervallo di compressione tra 20 e 40 mm. La compressione e l’estensione possono essere regolate separatamente.

Una caratteristica particolarmente innovativa della RS3-R è la possibilità di sbloccare la velocità massima standard limitata e raggiungere i 300 km/h con la nuova app myABT gratuita per dispositivi Apple e Android. Inoltre, le caratteristiche prestazionali possono essere adattate alle esigenze personali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web: www.abt-sportsline.com/tuning/products/abt-power/myabt-app.

Oltre ai 500 CV, tuttavia, il pacchetto aerodinamico ABT è sicuramente il maggiore punto di forza della RS3-R. È costituito quasi interamente da carbonio a vista con una finitura ad alta lucentezza. La dotazione comprende splitter anteriore, elementi sulla griglia, calotte degli specchietti, inserto sulla minigonna posteriore e spoiler posteriore. Degni di nota, i componenti aggiuntivi dei parafanghi neri lucidi. L’aspetto sportivo e nobile è sottolineato da

cerchi forgiati da 20 pollici di tipo ABT High Performance HR20, che montano pneumatici GOODYEAR Eagle F1 SuperSport R in 245/30 R20.

Anche l’abitacolo è particolare. Sui raffinati sedili sono ricamati i loghi ABT e RS3-R. Un emblema con l’iscrizione “ABT RS3-R 1/200” e le soglie delle porte con iscrizioni indicano il numero esclusivo di unità. Le performance visive sono completate da luci di cortesia ABT integrate con il logo ABT e il copripulsante start-stop ABT.

