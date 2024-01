Lavorare sulle emozioni per non averne più paura

Gennaio 16, 2024

(Adnkronos) – EMOTIONAL&MORE UNISCE CARMEN DE GIRONIMO E MASSIMO FUSTINONI: CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA.

Roma, 16 Gennaio 2024- Vivere di emozioni non lascia spazio ai rimpianti. Il motto di Carmen De Gironimo, emotional coach, scrittrice e Presidente dell’associazione Emotional&More, esprime in tutta la sua pienezza la sua predisposizioni naturale: “Amo -spiega- avvicinare le persone al proprio percorso interiore, aiutarle a riconoscere i colori della propria vita e, anzi, sceglierli per saperne cogliere le sfumature. Adoro attraverso i miei format, gli articoli che scrivo e il mio metodo che insegno tra aziende, artisti e istituzioni sportive “il fattore emozionale” rendere la persona più connessa con il proprio vero se, prima ancora che con la professione o il ruolo, e questo lo faccio aiutando a riconoscere le proprie emozioni, per esserne consapevoli. Perché? Il fine ultimo? Gestire le emozioni significa affrontare, con mente lucida, eventuali reazioni che, potenzialmente, potrebbero degenerare in atti violenti. Essere consapevoli delle proprie emozioni significa gestire le proprie reazioni e percepire quelle degli altri, essere quindi persone migliori e meno violente. Necessario inoltre per essere migliori come imprenditori, atleti o leader nel settore di riferimento”.

Emozioni, dunque, come passepartout per migliorare la propria vita: “Non esistono emozioni positive o negative -spiega la De Gironimo. Esistono le emozioni che possono portare poi a reazioni sbagliate. Per questo, lavorare sulle emozioni ha conseguenze sociali importanti. Non a caso porto avanti progetti contro la violenza in genere, di qualunque forma essa sia, e contro il bullismo. Vedere una persona che supera le proprie difficoltà, che capisce i motivi dei propri comportamenti, che lavora su se stesso e si trasforma in meglio è per me motivo di meraviglia. La meraviglia di aver aiutato in fondo l’umanità a crescere”.

Obiettivo per il quale ora la De Gironimo e la sua Emotional&More possono contare su un partner importante: “Un giorno, un mio amico -ricorda la De Gironimo- mi dice di volermi presentare una persona che ha bisogno di un riscatto sociale, di sentirsi parte di un progetto che abbellisca il genere umano e di dare il suo supporto per portar la mia voce tra chi ha bisogno di emozione e sensibilità per essere uomini e donne migliori, prima ancora che un campione, un imprenditore o un artista eccellente. Conosco così Massimo Fustinoni, creatore di blotix, piattaforma per digitalizzazioni future, Ceo di Biafox, azienda che lavora nel campo dell’informatica. Massimo ambisce a guadagnare molto e devolvere altrettanto per divulgare la meraviglia dell’essere senza ipocrisie o imbarazzi e senza paura di essere discriminati, perché tutti valiamo, così dice! Mi chiede di individuare persone o associazioni che si impegnano a sensibilizzare il genere umano contro la violenza, insegnando a non aver paura nel provare emozioni”.

La richiesta insomma è di collaborare, finanziando alcuni progetti. “Avverto -conclude la De Gironimo- la sua è una motivazione che parte dall’anima, è lei che parla attraverso la sua bocca. E sono lusingata che, fra miriadi di associazioni e persone, abbia scelto Emotional&More e me. Sento che quella richiesta arriva dal cuore e frutto di un’emozione consapevole. Gli dico che per me va bene. Il 2024 sarà, anche per questo, e anche a chi come Massimo Fustinoni ci crede, un anno speciale”.

