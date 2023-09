Lavoro. Le imprese bresciane sempre piu’ attente all’inclusione, all’ ambiente e alla sostenibilità

Settembre 29, 2023

(Brescia, 29 settembre 2023) – Nelle aziende bresciane una manager su cinque è donna (21.4%), la media nazionale è del 20,5%, nel segno della riduzione del gender gap

Brescia, 29 settembre 2023 – Il tessuto aziendale bresciano sempre più sensibile e attento alle tematiche dell’inclusione, della sostenibilità e della tutela ambientale quali elementi indispensabili per la crescita delle imprese e del territorio. Questo l’argomento al centro dell’incontro promosso da Manageritalia Lombardia dal titolo “Esg: Impatti sulla crescita” che si è svolto ieri pomeriggio presso gli spazi della nuova sede aziendale Promos della famiglia Maffioli, in via San Zeno 173 a Brescia. A confrontarsi sul tema, con una platea variegata di manager delle principali realtà del territorio, sono stati: Paolo Scarpa, Presidente Manageritalia Lombardia – Mauro Dotti, consigliere Manageritalia Lombardia e referente Brescia, Cremona e Mantova – Alberto Marsigli Amministratore e socio Corporate and Finance Srl | Sinergia Network – Simona Savoldo consulente aziendale senior Corporate and Finance Srl e Carlo Maffioli Presidente Promos.

“Con la giornata di oggi – spiega Paolo Scarpa, Presidente Manageritalia Lombardia – vogliamo dare avvio a un ampio ciclo di appuntamenti e confronti per portare sul territorio una nuova attenzione alle tematiche ESG mettendo a confronto manager e imprese affinché si possano accompagnare, soprattutto le piccole e medie imprese, in un percorso di evoluzione della propria cultura aziendale che oggi deve porre sempre di più al centro la sostenibilità ambientale, sociale, l’etica e il work life balance quali elementi indispensabili per generare valore non solo per l’impresa e gli investitori ma anche per la società e il territorio in cui operano”

“Oggi le aziende, le imprese commerciali e artigianali italiane, hanno l’opportunità di evolvere il concetto del made in Italy dal rappresentarsi come “ brand dell’eccellenza , icona di stile e qualità“ a “ brand sostenibile “ coniugando attenzione all’ambiente, alla qualità vita delle persone e inclusione.” Cosi – Mauro Dotti, consigliere Manageritalia Lombardia e referente Brescia, Cremona e Mantova che prosegue Una trasformazione radicale del modello economico che rappresenta una grande opportunità che impegna e coinvolge: proprietà, manager, lavoratori in nuovo approccio culturale e in una rinnovata sinergia tra attori pubblici e privati. Come Manageritalia vogliono essere protagonisti di questo importante cambiamento grazie anche alla storia personale dei nostri manager come la famiglia Maffioli che ci ha ospitato nella loro nuova sede.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli inequivocabili vantaggi per le aziende del territorio bresciano che decidono di adottare visioni e azioni legate alle tematiche ESG dove: E sta per environmental, ossia tutto ciò che ha a che fare con la tutela dell’ambiente e della biodiversità, la riduzione di emissioni di CO₂, la gestione dei rifiuti e delle eventuali sostanze tossiche prodotte. S per Social: i criteri che riguardano le condizioni e il benessere di lavoratori e lavoratrici, come la salute e la sicurezza, a cui si affiancano le tematiche di welfare oltre al supporto all’istruzione e alla formazione del personale, nonché la gestione degli orari e il giusto riconoscimento del lavoro attraverso salari e stipendi più equi. Infine, G per Governance: rientrano in quest’area le scelte etiche aziendali che riguardano la lotta alla corruzione, la concorrenza sleale, l’assetto societario, la garanzia di pari opportunità e molto altro.

Se in questi anni le imprese bresciane hanno raggiunto importati traguardi sui temi della sostenibilità e della tutala ambientale, ancor più incisiva è stata l’azione condotta sull’inclusione a cominciare dalla riduzione del gender gap. Infatti, come si evince dai dati dell’osservatorio di Manageritalia 2023, cresce la presenza delle donne nelle imprese del territorio con un manager su cinque, ossia il 21,4%, è donna. Sono 427 su 2140 manager totali, dato leggermente superiore alla media nazionale che è di 20, 5%. Donne che risultano mediamente accedere alla qualifica di manager prima rispetto agli uomini forti di percorsi formativi più brevi (si laureano prima) e di competenze maggiori (voti e master più alti). Inoltre, è dimostrato che le imprese che annoverano più donne nel proprio management risultano avere performance migliori in termini di profittabilità, di quote di mercato e di produttività del lavoro anche nel tessuto economico bresciano.

L’incontro vuole aiutare a diffondere una sempre più ampia cultura aziendale basata sulle azioni ESG utili ad attrarre nuovi investitori, talenti e partner qualificati; ottenere un accesso facilitato ai crediti e punteggi più elevati nelle gare di appalto; raggiungere performance finanziarie maggiori; migliorare il clima aziendale, il benessere dei dipendenti e il valore del brand; generare impatto sociale positivo e ridurre le emissioni di CO2.

L’appuntamento di ieri è stato solo il primo di un più ampio programma di incontri promosso da Manageritalia Lombardia nei territori di Brescia, Cremona e Mantova per promuovere tematiche ESG presso le imprese del territorio.

MANAGERITALIA LOMBARDIA (www.manageritalia.it) – Associazione Lombarda dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato associa oltre 22.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. L’Associazione lombarda, insieme ad altre 13 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e una dedicata agli executive professional, fa capo a Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) che rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Oggi Manageritalia associa oltre 41.000 manager in Italia.

