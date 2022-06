Giugno 28, 2022

(Milano, 28 giugno 2022) – Mercoledì 6 luglio, ore 17.30 c/o Centro Studi Borgogna, Milano

Milano, 28 giugno 2022 – Mercoledì 6 luglio, dalle ore 17.30, si terrà in presenza, presso la sede del Centro Studi Borgogna – in via Borgogna 5, Milano – il primo evento, dal titolo “Law and Technology: dalla Blockchain ai nuovi strumenti finanziari”, interamente dedicato a coloro che rappresentano il futuro del nostro Paese: i giovani.

Oggi si sente sempre più spesso parlare della tecnologia Blockchain, che è possibile circostanziare con sette caratteristiche: digitalizzazione, decentralizzazione, tracciabilità dei trasferimenti, disintermediazione, trasparenza e verificabilità, immutabilità del registro, programmabilità dei trasferimenti. La Blockchain e le attività di acquisto e gestione di strumenti finanziari on-line sono sempre più legati a causa della rapida crescita della finanza decentralizzata. Questa rivoluzione digitale è tuttavia – soprattutto per quel che riguarda il mercato italiano – soltanto agli inizi. Le applicazioni sono molteplici e le potenzialità enormi, non solo in ambito finanziario. Cercheremo, con esperti del settore, di spiegare la Blockchain in maniera semplice, sottolineandone opportunità per il business e benefici da cogliere.

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB, che sarà presente per i saluti iniziali. Modera l’incontro Marco Cipriano, Direttore degli Osservatori CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori: Antonello Sanna, Amministratore Delegato di SCM SIM S.p.A, e Marco Tullio Giordano, Avvocato, Partner42 LawFirm S.r.l. L’evento è riservato ai Soci Giovani del CSB e, in generale, agli under 30, previa iscrizione. Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

