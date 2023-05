Le AI entrano nel poker online (e ne migliorano la sicurezza)

Maggio 19, 2023

Le intelligenze artificiali hanno ormai occupato un ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle persone, approdando anche nel mondo del gioco online. E questo per molti è un bene.

I continui sviluppi tecnologici e le innovazioni degli ultimi anni hanno portato alla nascita delle tanto chiacchierate intelligenze artificiali. Le AI hanno letteralmente stravolto ogni aspetto della vita, quotidiana e lavorativa, e hanno persino avuto un grande impatto anche nel mondo dello sport e dell’intrattenimento. Anche il poker è stato coinvolto in questo cambiamento digitale. L’evoluzione della tecnologia ha infatti permesso alle intelligenze artificiali di conoscere e capire il meccanismo del gioco di carte più famoso al mondo grazie a software sempre più sofisticati e complessi.

Se già in passato il modo di giocare era stato rivoluzionato dall’introduzione delle case da gioco online come https://www.casinoaams.eu/, oggi per il poker è arrivato il momento di assistere a un altro grande salto evolutivo dove le protagoniste assolute sono le AI.

Sappiamo già che le intelligenze artificiali sono sistemi in grado di simulare l’apprendimento umano, di ragionare e risolvere problemi. Ma come può tutto questo essere legato e adattato al mondo del poker online?

Se in passato i giocatori si affidavano solo ed esclusivamente alle proprie abilità e alla propria esperienza, oggi invece sono tantissimi i pokeristi, anche professionisti, che si servono delle AI per migliorare le proprie prestazioni e aumentare le possibilità di vincita.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale, infatti, sono perfettamente in grado di analizzare una grande quantità di dati in pochissimo tempo e riescono a fornire suggerimenti ai giocatori per migliore la propria strategia di gioco grazie all’analisi di statistiche e probabilità e allo studio delle mani giocate dagli avversari.

In questo contesto non mancano ovviamente le polemiche che vedono schierarsi da una parte coloro che sostengono che le nuove tecnologie hanno in qualche modo danneggiato la natura stessa del gioco rendendo il poker meno avvincente ed emozionante, e dall’altra chi invece vede nelle AI un ottimo strumento da utilizzare per migliorare il proprio modo di giocare.

Tuttavia bisogna riconoscere che uno dei vantaggi inconfutabili dell’applicazione delle intelligenze artificiali nel pokeronline è sicuramente legato alla sicurezza.

Il poker online, come è oramai risaputo, è uno di quei giochi che richiede concentrazione, abilità, mente lucida e competenza, ma rappresenta anche un terreno fertile e appetibile per chi cerca di mettere in atto truffe e frodi. In questo senso le AI stanno diventando una presenza sempre più utile in grado di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza del gioco. Potremmo quasi dire che in questo caso l’approccio delle intelligenze artificiali è human first e mette al primo posto il rispetto delle regole, l’uguaglianza e la sicurezza generale di ogni giocatore.

Gli algoritmi di questi sofisticati sistemi riescono infatti ad analizzare dettagliatamente ogni comportamento dei pokeristi e intercettare qualsiasi eventuale segnale di frode. Come? Monitorando costantemente le partite e rilevando comportamenti sospetti e anomali che potrebbero indicare una truffa. Oltre a questo, questi sistemi sono spesso anche utilizzati per

• scovare tutti quei giocatori che fanno uso di software di supporto illegale, come per esempio i bot programmati per giocare automaticamente e ottenere un vantaggio su tutti gli altri avversari;

• garantire una equa distribuzione delle carte ed evitare quindi le partite truccate;

• negare l’accesso al gioco ai minori grazie sistemi di riconoscimento facciale e di verifica dell’identità.

L’introduzione quindi delle AI nel mondo del poker non può che considerarsi positiva per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza. Grazie a queste implementazioni infatti gli utenti possono avere maggiori certezze sulla trasparenza e onestà delle case da poker online, godere di una migliore esperienza di gioco ed evitare di venire truffati.

