Le auto realizzate ne “China’s Auto Valley” eccellono oltre la città della Cina centrale Wuhan

WUHAN, Cina, 13 aprile 2023/PRNewswire/ — La sera dell’11 aprile, davanti alla Torre delle Gru Gialla, un antico edificio storico nella città della Cina centrale di Wuhan, Dongfeng Motor Corporation, insieme all’Ufficio comunale di commercio di Wuhan e al Comitato direttivo di Wuhan Economic & Technological Development Zone (WEDZ), hanno organizzato una mostra per la mostra automobilistica che presenta i risultati innovativi dell’aggiornamento industriale di Dongfeng, nonché la forte competitività delle automobili prodotte nella zona, nota anche come “China’s Auto Valley”.

La Torre della Gru Gialla è stata trasformata in un palco full-motion 3D immersivo, mentre migliaia di edifici lungo il fiume Yangtze e il fiume Han si sono ricoperti di colori. Le montagne del Serpente e della Tartaruga locali, la torre TV Turtle Mountain e oltre 40 banchine lungo i fiumi hanno costituito uno “schermo gigante” che si estendeva per 25 km, creando una festa visiva di luci e ombre.

All’esposizione sono stati esposti i 18 modelli di auto delle sette principali serie di Dongfeng. L’evento ha invitato un cliente aziendale e un cliente consumatore a condividere la loro esperienza di guida, mentre le famose celebrità di video brevi online hanno trasmesso in diretta streaming l’esposizione con gli spettatori, secondo Publicity Department of WEDZ e Convergence Media Center of WEDZ.

Dalla produzione della prima auto passeggeri Citroen Fukang di Wuhan all’esportazione del primo marchio di veicoli elettrici di fascia alta VOYAH, Dongfeng è al servizio della città in cui ha sede negli ultimi tre decenni.

Negli ultimi anni, Dongfeng si è trasformata in un’azienda tecnologica eccezionale e ha costruito una matrice del marchio di nuovi veicoli energetici per i passeggeri, tra cui M-Hero, VOYAH, AEOLUS e Nano. Ha tecnologie chiave come chip e sistemi elettrici di livello automobilistico e ha essenzialmente completato il layout di nuove piattaforme energetiche, tecnologie e risorse chiave.

Nel 2022, Dongfeng ha venduto 470,000 nuovi veicoli energetici, un aumento su base annua di 1,6 volte.

Guardando al futuro, Dongfeng continuerà a implementare la strategia orientata all’innovazione, con maggiori sforzi per rafforzare, ottimizzare ed espandere i propri marchi e nuove attività energetiche, afferma Feng Changjun, senior management e capo contabile di Dongfeng Motor Corporation, aggiungendo che l’azienda continuerà a migliorare la propria competitività di base per costruire un produttore automobilistico di livello mondiale.

Durante la mostra, Chen Xiang, direttore dell’ufficio cultura e turismo del WEDZ, ha puntato le auto prodotte a livello locale interpretando il ruolo di direttore d’orchestra sinfonica con un bastone da ballo. Dodici auto VOYAH lampeggiano di fronte alla Yellow Crane Tower in un modello orchestrato, promuovendo i marchi di auto alimentati nella zona.

VOYAH ha sviluppato nel giro di tre anni veicoli SUV, MPV e sedan, il layout più completo dei prodotti tra le nuove imprese cinesi di veicoli energetici, ha dichiarato Lu Fang, CEO dell’azienda, aggiungendo che saranno implementate automobili sempre migliori man mano che il VOYAH continuerà a prosperare nella zona.

«Il consumo è un importante motore di crescita economica», ha dichiarato Liu Ziqing, il principale funzionario con WEDZ e un funzionario senior di Wuhan.

La zona continuerà a tenere la mostra delle automobili prodotte ne “China’s Auto Valley” in futuro al fine di aumentare ulteriormente la fiducia dei consumatori, liberare il potenziale di consumo e promuovere la ripresa e la stabilizzazione del mercato automobilistico, ha dichiarato Liu.

