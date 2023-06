Le aziende e le autorità di regolamentazione si riuniscono alla Global Mobility Call, rendendolo l’epicentro globale per la mobilità sostenibile

Giugno 20, 2023

– GMC2023 ospita l’agenda ufficiale per la mobilità della Presidenza spagnola del Consiglio dell’UE

MADRID, 20 giugno 2023 /PRNewswire/ — Dal 24 al 26 ottobre si terrà a Madrid la seconda edizione del Global Mobility Call, un importante congresso-expo sull’agenda internazionale per la mobilità sostenibile. Nella sua seconda edizione, GMC2023 sarà il punto di incontro per aziende e autorità di regolamentazione per guidare la trasformazione dei settori coinvolti nella mobilità decarbonizzata, sicura e inclusiva del futuro. Parteciperanno importanti operatori aziendali e istituzionali dell’ecosistema della mobilità lungo tutta la catena del valore, insieme a esperti internazionali che presenteranno tendenze e progetti all’avanguardia.

Il GMC ospiterà parte dell’agenda ufficiale per la mobilità della Presidenza spagnola del Consiglio dell’UE, con tre incontri organizzati dal Ministero spagnolo dei Trasporti, della Mobilità e dell’Agenda Urbana, che riuniranno i rappresentanti dei 27 Paesi dell’UE e i Commissari dell’UE. Si tratta della “Conferenza tecnica sulla mobilità nelle aree rurali”, del “Partenariato PEP per la mobilità attiva” e dei Corridoi europei in Spagna 360: Corridoio Atlantico e Corridoio Mediterraneo, per i quali è previsto un investimento di oltre 53,8 miliardi di euro.

Tra le grandi aziende e associazioni di settore confermate per la GMC23 si annoverano: BP, Cepsa, EDP, Iberdrola e Total Energies del settore energetico, Consorcio de Transportes, EMT e Metro de Madrid del trasporto pubblico, Adif, Aena, Arriva, Astara, Enaire, Iberia, Ineco, Puertos del Estado, PwC, Renfe, Santander (WABI e Ulity), Senasa e UBER per la mobilità multimodale, Etra, Indra e Sistem per la tecnologia e l’innovazione, e la Direzione Generale delle Strade e l’Istituto Geografico Nazionale per le infrastrutture, tra gli altri, tutti presenti nelle aree espositive e congressuali. Saranno presenti oltre 100 espositori, start-up e 50 associazioni settoriali nazionali e internazionali.

Sono confermati rinomati relatori, tra cui Bertrand Piccard, Peggy Liu, Jeremy Rifkin Ugwem Eneyo, Miguel Luengo e Ge Jun, nonché il Comitato consultivo del programma, composto da 12 professionisti leader dell’ecosistema della mobilità sostenibile, come Eric-Mark Huitema, Sita Holstlog, Javier Gándara, Julia López Ventura e Sophie Bernard.

Nella sua seconda edizione, GMC diventa l’evento internazionale essenziale affinché le parti interessate alla mobilità uniscano le forze e raggiungano gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. GMC è anche una piattaforma commerciale e di networking che consente alle aziende che operano in Europa di sfruttare i fondi NextGenerationEU e allinearsi con l’European Green Deal.

Contatto per i media: gmc@ifema.es

