L’e-bike City Vanture con telaio assemblato LEGO-like di Vanpowers Bike ha ottenuto la certificazione TÜV SÜD

Febbraio 6, 2023

BRIDGEWATER, N.J., 6 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Il marchio professionale di biciclette elettriche Vanpowers Bike ha ricevuto la certificazione EN 15194 rilasciata da TÜV SÜD, l’organizzazione leader a livello mondiale per i test e le certificazioni di terze parti. Ciò significa che City Vanture, la prima e-bike al mondo con telaio assemblato di Vanpowers Bike, ha superato tutti i test richiesti per soddisfare lo standard EN 15194. Il prodotto ha quindi raggiunto il più alto livello di certificazione di qualità e sicurezza e possiede le qualifiche necessarie per entrare nel mercato internazionale.

«La Vanpowers City Vanture è una nuova e-bike “fuori dagli schemi”, dal design intelligente e prestazioni stradali inaspettatamente ottime», ha dichiarato Forbes nelle notizie. «Per soddisfare la necessità di e-bike stabili, veloci e leggere», il team di Vanpowers Bike ha dichiarato: «Abbiamo sviluppato la City Vanture, la prima e-bike con telaio assemblato LEGO-like e una tolleranza di allineamento del telaio inferiore a 1 mm, rendendo questa e-bike da città vicina agli standard da gara. Siamo orgogliosi di essere impegnati nell’innovazione di soluzioni sostenibili per lo sviluppo di e-bike e di opzioni di mobilità pulite ed ecologiche».

Per realizzare la prima e-bike con telaio assemblato sul mercato, Vanpowers Bike ha utilizzato un’antica tecnica di costruzione risalente a 7.000 anni fa: la struttura a tenone e mortasa, un tipo di giunzione molto resistente utilizzata in molti edifici ancora in piedi dopo migliaia di anni. La tecnica è così efficace da essere utilizzata ancora oggi nella moderna lavorazione del legno. L’applicazione di questo metodo al montaggio del telaio contribuisce a ridurre ulteriormente l’elevata percentuale di scarti riscontrata con la ripetizione della brasatura durante il tradizionale processo di produzione.

TÜV SÜD è una delle autorità più affidabili nel campo della certificazione di qualità. TÜV SÜD ha condotto una valutazione approfondita del modello di e-bike City Vanture in stretta conformità con i requisiti EN 15194, incluso un test di tolleranza per l’allineamento del telaio. La sede centrale tedesca ha certificato che il telaio, i componenti di sicurezza e i sistemi elettrici di City Vanture sono conformi agli standard governativi e di mercato dell’UE.

Vanpowers Bike ha dichiarato che il riconoscimento da parte di un’organizzazione di terze parti così rispettata ha contribuito notevolmente al proprio sviluppo. L’azienda afferma di voler continuare a mettere al primo posto le esigenze dei consumatori concentrandosi sul miglioramento della qualità dei prodotti, garantendo la conformità agli standard internazionali pertinenti, assicurando la sicurezza delle e-bike e offrendo ai clienti le migliori biciclette elettriche.

Per ulteriori informazioni, fare clic qui.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1995367/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/le-bike-city-vanture-con-telaio-assemblato-lego-like-di-vanpowers-bike-ha-ottenuto-la-certificazione-tuv-sud-301739108.html