Le Case Bio, Treviso: “Le certificazioni delle case in legno che garantiscono qualità, sicurezza, durata e comfort abitativo”

Settembre 25, 2023

(Adnkronos) – La bioedilizia viaggia in linea con i principi di sviluppo sostenibile: impegno etico, culturale ma anche tecnico-progettuale

Susegana – Treviso, 25 settembre 2023. Il settore delle costruzioni in legno, anche conosciuto come bioedilizia o bioarchitettura, è oggetto di una serie di leggi e norme che ne regolano le attività di progettazione e le modalità operative relative alla posa in opera con l’obiettivo di limitare l’impatto ambientale e massimizzare il benessere abitativo.

“La qualità di un edificio è direttamente proporzionale alle sue prestazioni, sia in termini di comfort sia in termini energetici”, spiega Paolo Basso titolare dell’azienda Le Case Bio di Susegana, in provincia di Treviso. “Per offrire maggiori garanzie al cliente, forniamo protocolli di certificazione che portano alla verifica effettiva di quanto viene costruito, tanto in fase di progettazione quanto in fase di realizzazione.

Il nostro ideale di casa in legno trova ispirazione nell’equilibrio perfetto tra materia e forma, grazie all’utilizzo privilegiato di materiali di origine naturale, lavorati attraverso le tecnologie più avanzate, al fine di garantire strutture abitative in legno dalle prestazioni elevate e sicure. La bioedilizia viaggia in linea con i principi di sviluppo sostenibile, è un settore che richiede impegno etico, culturale ma anche tecnico; è proprio in ambito tecnico che si inseriscono le certificazioni della bioedilizia. Nel 2020, in accordo alla norma UNI 11742, abbiamo conseguito la certificazione dei carpentieri di elementi e strutture di legno e, subito dopo, la ISO 9001”.

Le Case Bio nasce in Veneto dalla competenza esperta di Paolo Basso, che ha maturato più di venticinque anni di attività nel settore della bioedilizia e oltre quindici nelle costruzioni in legno. La massima attenzione ai materiali e ai dettagli è garanzia di elevato comfort abitativo e di benessere costante. L’azienda effettua interventi sia su nuove realizzazioni sia su ristrutturazioni ed è associata ad Assolegno di FederLegnoArredo, una realtà impegnata attivamente nella valorizzazione della qualità abitativa degli edifici a struttura di legno e nella promozione di un modello edile capace di ridurre l’impatto ambientale del settore delle costruzioni.

“Noi crediamo nell’importanza del rispetto dell’ambiente come crediamo nella qualità, fornendo sicurezza ed affidabilità: le nostre certificazioni lo dimostrano. Per noi ‘qualità’ significa fare le cose bene, sempre, anche quando nessuno ti sta guardando”, sottolinea Paolo Basso. “I prodotti che impieghiamo sono conformi ai requisiti necessari per essere commercializzati e utilizzati nell’UE, come stabilito nelle apposite direttive ed anno la marcatura CE, compatibile con la dichiarazione di prestazione (Declaration of Performance – DoP), il documento obbligatorio che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione (CPR 305/2011). Non solo, utilizziamo materiali che rispondono ai requisiti essenziali del Benestare Tecnico Europeo (ETA) per la progettazione e la realizzazione delle opere: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso d’incendio, sicurezza nell’impiego, igiene, salute e ambiente, protezione contro il rumore, risparmio energetico e ritenzione del calore”.

“Progettiamo e costruiamo rispettando le regole dell’architettura sostenibile a 360 gradi – prosegue – con un approccio bioclimatico certificato, con l’isolamento ottimale dell’involucro edilizio, con il ricorso ad energie rinnovabili, garantendo la perfetta efficienza data dagli impianti. Il nostro impegno continua, entro l’anno, ci siamo proposti un ulteriore traguardo: acquisire la certificazione UNI per posatori di cappotti termici naturali, con l’obiettivo di garantire la massima qualità negli interventi di efficientamento energetico degli edifici, di cui i sistemi di isolamento a cappotto sono un aspetto estremamente rilevante, sia in termini strutturali che funzionali”.

www.lecasebio.com