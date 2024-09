Le cifre record delle vincite nei casinò in Italia

24 Settembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 24 Settembre 2024. In Italia, il gioco d’azzardo ha una lunghissima tradizione e abbiamo la fortuna di poter visitare alcuni dei casinò più antichi del mondo (come quello di Venezia). Nonostante, oggi, sia più facile pensare di giocare online, è molto intrigante immaginare un weekend in qualche bel posto, con annessa casa da gioco, in cui vivere un’esperienza unica. Vediamo, dunque, insieme quante volte la dea fortuna ha baciato i giocatori proprio nel nostro territorio.

Il territorio italiano, nella sua peculiarità geografica, è stato, da sempre, influenzato da culture, mode, tradizioni. Il gioco che, fin dai tempi dei Romani, è ben presente nel nostro background, è, dunque, una grande passione per i tanti giocatori presenti. Certo, i migliori casinò online stanno facendo, negli ultimi anni, la differenza in termini di diffusione del gioco. I più sicuri casinò online italiani, infatti, hanno migliaia di nuovi conti attivi ogni giorno.

Va da sé, però, che i migliori casinò fisici, dislocati in zone molto belle, hanno la loro attrattiva e tanti appassionati amano fare un’esperienza un po’ fuori dalle rotte consuete. Il Covid, con la chiusura delle sale fisiche, ha un po’ allentato il flusso ma, nell’ultimo anno, sono tante le prenotazioni di coloro che vogliono pernottare, mangiare bene, vestirsi meglio e vivere una serata diversa al tavolo verde. In passato, comunque, la dea bendata ha regalato belle emozioni ai più fortunati e, nonostante negli ultimi tempi stia vincendo la comodità di poter giocare ovunque ci si trovi e in qualunque orario, il fascino della struttura elegante in cui far serata ha il suo perché.

Negli anni, in Italia, sono avvenute parecchie vincite generose nei casinò fisici presenti nel paese. Sono stati molti i fortunati che, grazie a una combinazione di fortuna e di bravura (come nel poker ad esempio), sono riusciti a rendere indimenticabile una partita al tavolo verde. Ecco le più note.

Il Casinò di Sanremo, inaugurato nel 1905 e in pieno stile liberty, è uno dei casinò più iconici in Italia. Situato nella Riviera dei Fiori, ha anche ospitato la prima edizione del Festival della Canzone. Tra le vincite più rilevanti, comunque, abbiamo una di 500mila euro, registrata nel 2006 alla roulette. Poi, nel 2013, alle slot machine, un imprenditore italiano ha vinto 300mila euro. Nel 2019 l’exploit: vincita da 1 milione e mezzo di euro, sempre alle slot, la più alta mai registrata nel casinò ligure. Ha fatto invece notizia, durante l’ultimo Capodanno, il jackpot da 217mila euro che un turista milanese ha vinto con solo 3 euro.

Il Casinò di Venezia, fondato nel 1638, è il casinò più antico del mondo, sito in un palazzo nobiliare di rara bellezza, con marmi e sale tra le più belle mai viste. Si trova, oltretutto, in una delle città più conosciute e affascinanti tra tutte e, per questa ragione, ha attirato, sia in Europa che nel resto del mondo, tantissimi giocatori. Passiamo alle vincite: nel 2008, un giocatore, habitué del casinò, si è portato a casa 700mila euro. Nel 2012, invece, a Chemin de Fer, un cliente italiano ha vinto 500mila euro.

Il Casinò di Campione d’Italia, che si trova nell’enclave italiana in Svizzera, è stato, per anni, uno dei più grandi casinò del continente. Luogo molto amato, con tantissime sale e centinaia di tavoli a disposizione, è stato molto frequentato fino alla chiusura, nel 2018, per problemi finanziari. Poco prima della chiusura, però, ha fatto vincere a un cliente comasco 220mila euro, mentre nel 2017 un giocatore svizzero ha vinto, 150mila franchi alla slot machine Cherry 5000, titolo must per gli appassionati di qualche anno fa.

Il Casinò di Sant-Vincent è un altro luogo storico dell’azzardo in Italia ma, soprattutto, è stato, per anni, un luogo di cinema e di musica, con un sacco di concerti e di manifestazioni a livello internazionale che hanno portato, il nome della Vallée, e di Saint-Vincent, in giro per il mondo.

Anche negli ultimi anni, quando il fascino del casinò ha iniziato a scemare, Saint-Vincent ha inserito, nei vari pacchetti, tanti piccoli comfort per i clienti. Dal ristorante di qualità allo champagne rinomato, la scelta di Saint-Vincent è piacevole, e apprezzata, anche e soprattutto, per la bellezza del paesaggio montano. Proprio lì, comunque, nel 2015, un cliente, giocando alla roulette francese, ha vinto 1 milione e 400mila euro. Niente male.

