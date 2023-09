Le emozioni del Gran Premio di Merano e del Gran Premio Continentale a Bologna in diretta su EQUtv questa domenica

Settembre 22, 2023

(Adnkronos) – Un mese ricco di eventi sull’emittente tv del Masaf visibile sul 151 del digitale terrestre, sul 220 di Sky e sul 51 di tivùsat. Il 24 settembre live sui campi di Merano e di Bologna precedute dalle anteprime dei due eventi di salto ostacoli e di trotto.

Milano, 22 settembre 2023 – Prosegue senza sosta la programmazione nel mese di settembre di EQUtv, l’emittente televisiva del Masaf e visibile in chiaro sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220della piattaforma Sky e sul 51 di tivùsat. Domenica 24 settembre, infatti, sono in programma le dirette di due grandi ed attesi appuntamenti ippici nazionali: per la corsa ad ostacoli l’84^ edizione del Gran Premio di Merano Alto Adige e per il trotto la 75^ edizione del Gran Premio Continentale – Trofeo Tomaso Grassi all’ippodromo dell’Arcoveggio a Bologna.

EQUtv seguirà entrambe le giornate di corse con l’anteprima di presentazione di Merano in tarda mattinata, dalle ore 11:30, in quanto il programma all’ippodromo bolzanese inizierà dalle 13:20; mentre l’anteprima di Bologna partirà dalle ore 12:00, con le corse al via dalle ore 14:25. Gli inviati di EQUtv, con gli ospiti pronti ad intervenire a bordo pista e dalle scuderie, sono pronti a dar vita ad una domenica di grandi emozioni per i telespettatori appassionati delle due discipline ippiche fino alle ore 18:30.

“EQUtv chiude la programmazione di settembre con un bilancio positivo grazie non solo alle dirette sui diversi campi di gara, ma anche con eventi collaterali di grande interesse come ad esempio le ultime Aste di galoppo e trotto a Milano e Busto Arsizio – dichiara il direttore editoriale Giovanni Bruno -. Anche le rubriche in palinsesto hanno fornito un plus molto gradito ai telespettatori a conferma di quello che ci siamo sempre preposti, ovvero raccontare il mondo dell’ippica e la bellezza del cavallo come animale e non solo come protagonista in pista. Ora – chiude Bruno -, ci aspetta il mese di ottobre anch’esso ricco di eventi ippici ai quali le telecamere di EQUtv non mancheranno di essere presenti e di coinvolgere chi ci guarda da casa”.

Il Gran Premio di Merano è uno dei più prestigiosi appuntamenti con il salto ad ostacoli in Europa. Prevede un percorso di 5.000 metri con ben 24 ostacoli di varie difficoltà che metterà alla prova l’agilità dei cavalli e la capacità dei fantini. Il Gran Premio Continentale a Bologna, invece, vede l’acceso confronto fra i più veloci trottatori europei di 4 anni per una corsa di Gruppo I sulla distanza di 2060 metri. Da 23 anni a questo Gp è affiancato il suo Filly (Gruppo II) riservato alle femmine.

