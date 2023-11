LE FESTIVITÀ NATALIZIE A LA SAMARITAINE PARIS

Novembre 13, 2023

IL GIUBILEO DI LA SAMARITAINE PARIS

8 NOVEMBRE 2023 – 9 GENNAIO 2024

PARIS, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ — Per le festività natalizie la Samaritaine si trasforma in un palazzo di dolci delizie! Dal 8 novembre al 9 gennaio, il grande magazzino celebra la festa nel vero senso della parola e l’arte di vivere alla francese, dove il piacere regna sovrano.

La Samaritaine dà un assaggio del Natale con una selezione di colori stuzzicanti e forme sontuose, accessori appetitosi nelle taglie dalla XXS alla XXL con una gamma di finiture morbide, brillanti e dolci. Le tonalità del mandarino, del blu notte e del melograno impreziosiscono le vetrine, dove la generosità si esprime sotto forma di alberi di Natale allestiti in una varietà di formati e materiali lucenti. Preparatevi a una festa eccezionale, con palle sfaccettate e folle danzanti!

La ciliegina sulla torta? La Samaritaine ha collaborato con Warner Bros. per l’uscita del suo emozionante, incantevole e delizioso film Wonka. Irresistibile!

La Samaritaine ha dato carta bianca all’artista Gab Bois e al suo spirito tagliente. Questa artista trasforma il cibo in gioielli, accessori di bellezza con un tocco e trasforma i dolci in oggetti di uso quotidiano. Fotografie, accessori unici e dolciumi sono esposti nel grande magazzino insieme a un monumentale lampadario di caramelle realizzato per La Samaritaine.

Per celebrare l’arte della cena a lume di candela, La Samaritaine ha invitato Mathieu Lustrerie. Il maestro della luce esplora 600 anni della storia francese per eccellenza con un’eccezionale selezione di 23 lampadari, tra cui uno dei pezzi più famosi: una riproduzione dalla Sala degli Specchi di Versailles, parte della collezione reale.

L’artista multidisciplinare Thomas Liu Le Lann costruisce narrazioni visive che giocano con la dimensione e i materiali e si interroga su cosa significhi essere un eroe. Per La Samaritaine, ha creato una collezione di lecca-lecca giganti in un’installazione che cattura i sentimenti di indulgenza, aspirazione e desiderio.

Pierre Hermé ci invita a un colorato giro del mondo di sapori. Tra le creazioni da scoprire: sontuosi tronchetti, calendari dell’Avvento e macaron “Adorables” con sapori provenienti dai confini del mondo. Per l’Epifania, Pierre Hermé continuerà la sua collaborazione con il grande magazzino per offrire due esclusive “Galettes des Rois” dove i fagioli hanno i colori de La Samaritaine. Un appuntamento gastronomico da non perdere.

Godetevi la vita, la festa è solo all’inizio!

SAMARITAINE PARIS: 9 RUE DE LA MONNAIE – PARIGI1er, FRANCIA

Tutte le ultime notizie sono disponibili sul sito web Samaritaine

