Dicembre 21, 2023

(Adnkronos) – Milano, 21 dicembre 2023. Si è svolto giovedì 30 novembre nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, l’attesissimo Le Fonti Gran Gala.

La serata si è aperta con gli interventi di Elena Grandi (Assessora all’Ambiente e Verde, Comune di Milano) e di Marco Alparone (Vice Presidente e Assessore al Bilancio e Finanza, Regione Lombardia) che hanno portato rispettivamente i saluti della Giunta Comunale e di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia.

Introdotto dai tradizionali Le Fonti Awards, che hanno visto salire sul palco a ritirare il premio gli studi legali, i professionisti e le imprese che nell’ultimo anno si sono distinti per gli alti livelli di eccellenza, la leadership e l’innovazione, il Gran Gala ha poi raggiunto il suo momento clou.

In un’atmosfera carica di applausi ed emozione, la serata ha toccato l’apice con la premiazione delle nostre Eccellenze storiche, celebrate per i traguardi straordinari che le hanno contraddistinte anno dopo anno, per più annualità consecutive, e che si aggiungono alle altre eccellenze storiche come Sara Assicurazioni, AXA Italia, Generali Italia, Unicredit, Alleanza Assicurazioni e Fabiani Yacht – che partecipano alle nostre premiazioni italiane e internazionali, da Dubai a New York, passando per Singapore e Hong Kong.

Veri e propri leader, modelli da seguire, guide per le altre realtà italiane e internazionali che puntano all’eccellenza.

A ritirare il riconoscimento straordinario, negli spazi iconici di Palazzo Mezzanotte, sono state le seguenti Eccellenze storiche: Studio Legale BDL – Avv. Andrea Di Francesco, Studio Legale Grolla, Visufarma, Lubea, MFB Partners, Studio Gullì, Studio Esterino Cafasso, Mutika, CBI, Omas, Ipsen, Cafasso & Figli, Studio Legale Pulitanò – Zanchetti, Aiello Avvocati Associati, Studio Legale VACS e Coface.

