Le idee di Tineco per un San Valentino casalingo

– MILANO, 6 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Le faccende domestiche sono un argomento molto importante e delicato in una coppia, tanto da diventare spesso motivo di battibecchi. Un modo semplice ed efficace per ovviare a questo problema è acquistare degli elettrodomestici che semplifichino la gestione della casa.

Per un San Valentino all’insegna dell’armonia di coppia, Tineco propone una serie di lavapavimenti in offerta che garantiscono una pulizia precisa integrandosi in armonia con l’arredamento. I prodotti selezionati saranno disponibili e in offerta su Amazon dal 5 all’11 febbraio.

TINECO FLOOR ONE S5: per le coppie appena nate San Valentino è la festa degli innamorati, un’occasione per coccolare il partner ed esprimere tutto il proprio amore. Un regalo che una coppia può farsi in particolar modo se vive da poco insieme è il TINECO FLOOR ONE S5. È un’aspirapolvere e lavapavimenti intelligente 2-in-1 che offre la possibilità di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, sia bagnato che asciutto.

È efficace nella pulizia, silenzioso, facile da usare e ha una lunga durata della batteria, è il mago dei pavimenti in grado di aspirare e lavare alla perfezione, anche negli angoli fastidiosi. Il FLOOR ONE S5 è maneggevole, ha un design flessibile della testina, pesa 4,5 kg e ha un’impugnatura ergonomica. Da sottolineare è la tecnologia intelligente di cui è dotato, possiede tecnologia iLoop™ Smart Sensor che elimina ogni problema di pulizia rilevando lo sporco fresco e incrostato e i vari residui. Ha un’autonomia della batteria pari a 35 minuti, e presenta dei serbatoi dell’acqua uno dedicato all’acqua sporca e uno per l’acqua pulita. Quando è in ricarica compie l’autopulizia sul proprio supporto a parete 3 in 1. Infine, monitora le prestazioni di pulizia con l’assistente vocale integrato e l’App di Tineco, che forniscono promemoria di manutenzione e rapporti di pulizia.

TINECO FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon dal 5 febbraio all’11 febbraio a un prezzo di 439€ (prezzo di partenza: 519€)

TINECO FLOOR ONE S7 Combo: per le coppie organizzate Il TINECO FLOOR ONE S7 Combo è un dispositivo multifunzione: un’aspirapolvere a traino, un’aspirapolvere verticale e una lavapavimenti. È un regalo perfetto per la coppia che è stanca di avere in giro per la casa secchi, scope e moci, le pulizie con TINECO FLOOR ONE S7 Combo sono veloci e smart, infatti, grazie al suo design, consente di spazzare, lavare e aspirare in un’unica operazione, ciò nonostante, rimane leggero e maneggevole, facilitandone l’uso. Il TINECO FLOOR ONE S7 Combo passa in pochi secondi dall’aspirapolvere alla lavapavimenti. Ha incluso nel set vari accessori che permettono di adattare il device a differenti aree e superfici. Grazie alla tecnologia Tineco iLoop™ smart sensor rileva la tipologia di sporco e di conseguenza adatta la potenza di aspirazione e pulizia vincendo anche contro le macchie più ostinate. Mentre la tecnologiaMHCBS™ ricicla l’acqua e lava le spazzole interne.

È un dispositivo smart dotato di un display che fornisce indicazioni visive e promemoria vocali per semplificare l’utilizzo. La prolungata durata della batteria permette di non interrompere le pulizie, invece, la spazzolaZeroTangle previene i grumoli di polvere, capelli e peli di animali, in modo tale che sia più semplice pulirla. Infine, è dotata di un sistema autopulente in grado di lavare e asciugare le spazzole.

Il FLOOR ONE S7 Combo è disponibile su Amazon dal 5 febbraio all’11 febbraio un prezzo di 819€ (prezzo di partenza 899€)

TINECO FLOOR ONE S3: per le coppie sempre in movimentoTINECO FLOOR ONE S3 è un’aspirapolvere senza fili e una lavapavimenti, tutto in uno e senza sforzi. È perfetta per le coppie che non hanno molto tempo da dedicare alle pulizie poiché permette di dimezzare i tempi delle pulizie domestiche, dato che permette di pulire e lavare in un unico movimento. È super maneggevole pesa 4,5 kg, ha un’autonomia di 35 minuti grazie alla batteria di 4000mAh. Inoltre, il sistema di pulizia automatica one-touch permette di non sporcarsi, avendo a disposizione un doppio serbatoio, lo sporco viene separato dal detersivo e dall’acqua pulita, premendo un semplice pulsante, infatti, si azionerà un processo di autopulizia del rullo e dei tubi.

FLOOR ONE S3 è dotata della tecnologia smart iLoop™, pulisce in profondità pavimenti, piastrelle e altri materiali, sia asciutti che bagnati, adeguando in modo intelligente l’aspirazione e l’uso di acqua. Anche questo dispositivo ha un display LED e APP, attraverso le quali fornisce informazioni durante e dopo la pulizia.

Il FLOOR ONE S3 è disponibile su Amazon dal 5 febbraio all’11 febbraio a un prezzo di 359€ (prezzo di partenza 409€)

TinecoTineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

