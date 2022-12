Le industrie del cotone di quattro Paesi si riuniscono in occasione della quinta conferenza del Mediterranean Cotton Roads, sponsorizzata da EUCOTTON

Dicembre 14, 2022

SALONICCO, Grecia, 14 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Tra le materie prime più pregiate al mondo, il cotone europeo è apprezzato per la sua qualità. Inoltre, vienericavato da semi non OGM e le sue tecniche di produzione sono implementate secondo le direttive e i regolamenti dell’UE, con particolare attenzione alla sostenibilità. Il 24 novembre scorso, i rappresentanti di vari livelli della catena europea del cotone hanno avuto l’opportunità di condividere questa storia di successo con i colleghi dei Paesi partecipanti in occasione della 5a Mediterranean Cotton Roads, un’importante conferenza tenutasi a Salonicco (Grecia). L’evento del settore è stato sponsorizzato anche da EUCOTTON, mentre la campagna promozionale è stata realizzata dalla European Cotton Alliance (ECA) e cofinanziata dall’Unione Europea.

Nelle sue osservazioni iniziali, Antonios Siarkos, Presidente dell’ECA, ha sottolineato che “l’iniziativa EUCOTTON rispecchia le caratteristiche dell’identità e le peculiarità del cotone prodotto in Europa, concentrandosi sul suo elevato valore ambientale e sociale”. Tra le altre autorità che hanno partecipato alla cerimonia di apertura erano presenti Tim North, primo vicepresidente dell’International Cotton Association (ICA) e ilministro della Macedonia-Tracia del governo greco, Stavros Kalafatis.

Nel corso dell’evento sono stati presentati report nazionali e sono state discusse diverse questioni che hanno un impatto sul settore. Nel programma della conferenza è stato dedicato spazio anche alla presentazione di EUCOTTON illustrata da Ioulia Drosinou della European Cotton Alliance che ha sottolineato che “EUCOTTON è un approccio sistematico per comunicare i valori dell’identità di un settore che lavora in maniera efficiente e cerca di migliorare costantemente le sue prestazioni. La nostra visione è lavorare a stretto contatto con la catena tessile”.

In precedenza, oltre 50 rappresentanti del settore tessile e del cotone europeo hanno partecipato al gruppo di lavoro dell’EUCOTTON tenutosi al Museo della Cultura Bizantina. Gli eventi seguono la 36esima Conferenza internazionale sul cotone di Brema, sponsorizzata anche da EUCOTTON.

INFORMAZIONI SU EUROPEAN COTTON ALLIANCEEUCOTTON è un’ambiziosa campagna promozionale lanciata dall’ECA il cui obiettivo è aumentare il riconoscimento del cotone europeo, concentrandosi in particolare sulla sua qualità e sostenibilità.

L’European Cotton Alliance (ECA) è un’associazione a livello europeo costituita dalla collaborazione attiva dei produttori di cotone e delle associazioni di settore dei Paesi europei produttori.

