Le iniziative strategiche dell’ISAC

7 Giugno 2024

(Adnkronos) – Milano, 7 Giugno 2024. La CISO Community, la rete di responsabili della sicurezza informatica delle società partecipate dal Gruppo CDP, ha annunciato ufficialmente la trasformazione in Information Sharing & Analysis Center (ISAC) presentando il nuovo modello organizzativo per consolidare ulteriormente la collaborazione del network nella condivisione di informazioni e best practices sui temi di Cyber Security.

L’incontro inaugurale, ultimo dei diversi appuntamenti della CISO Community, si è svolto nella sede di Poste Italiane ed ha visto la partecipazione del Direttore della Tutela Aziendale della stessa società, Vanes Montanari, l’Amministratore Delegato di CDP Venture Capital Agostino Scornajenchi, e, per l’ACN, il Direttore Generale Bruno Frattasi ed il Direttore del Servizio Operazioni Gianluca Galasso. Durante l’evento sono inoltre stati eletti il Rappresentante dell’ISAC, Nicola Vanin (CDP), promotore della nascita della CISO Community, ed il Board, composto dai referenti della sicurezza Francesco Ceraso (Eni), Luigi Ballarano (Terna), Matteo Macina (TIM), Daniele Alì (Fincantieri) e Nicola Sotira (Poste Italiane).

La creazione dell’ISAC rappresenta una pietra miliare per la CISO Community, che sempre più sta dimostrando la capacità di innalzare la resilienza cibernetica del Paese, promuovendo sinergie e interscambi fra i suoi membri e con l’Agenzia di Cybersicurezza Nazionale.

Il nuovo Rappresentante dell’ISAC, Nicola Vanin, chiosa che: “La costituzione formale dell’ISAC rappresenta un significativo avanzamento della CISO Community che, riunendo numerose società strategiche, consentirà una condivisione più efficace delle informazioni sulle minacce e delle migliori pratiche di sicurezza. L’ISAC non solo rafforza la collaborazione tra i membri, ma contribuisce ad innalzare la resilienza cibernetica del Sistema-Paese. La nostra capacità di reagire rapidamente e in modo coordinato agli incidenti di sicurezza è cruciale in un panorama di minacce in continua evoluzione. Sono onorato di guidare questa iniziativa e di contribuire attivamente promuovendo l’innovazione e la cooperazione del network”.

Nicola Vanin nominato Rappresentante del l’ISAC

La nomina di Nicola Vanin, Responsabile della Corporate Security in Cassa Depositi e Prestiti, come rappresentante dell’ISAC della CISO Community prevede la supervisione delle attività, inclusa la condivisione di informazioni critiche tra i membri della comunità per prevenire e mitigare le minacce alla sicurezza. La leadership e la visione strategica saranno fondamentali per promuovere una cultura di collaborazione e condivisione, elementi chiave per affrontare le sfide sempre più complesse della cybersecurity.

CISO Community: l’iniziativa in breve

La CISO Community è una rete di responsabili della sicurezza informatica delle società partecipate dal Gruppo CDP, creata con l’obiettivo di sviluppare sinergie, collaborazione e confronto in ambito cyber security in stretta collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Operando all’interno della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, la comunità porta avanti attività finalizzate a mantenere un costante aggiornamento sulle tematiche rilevanti per il Sistema Paese.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://www.cdp.it/

Contatti:https://www.cdp.it/sitointernet/it/contatti_sedi.page