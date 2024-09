Le innovative tecnologie di Changhong sono al centro dell’attenzione all’IFA 2024 e rappresentano nuovi risultati importanti nella crescita globale

9 Settembre 2024

BERLINO, 9 settembre 2024 /PRNewswire/ — All’IFA 2024, che ha aperto i battenti il 6 settembre, Changhong, tra le principali aziende cinesi nel settore degli elettrodomestici, ha presentato la sua linea completa di elettrodomestici basati sull’AI. La presentazione non ha solo messo in luce i recenti successi di Changhong nella tecnologia dell’intelligenza artificiale, ma ha anche rappresentato un progresso significativo verso l’espansione dell’influenza dell’azienda sui mercati internazionali.

In prima linea nell’innovazione globale

Nella giornata inaugurale dell’evento, Changhong ha presentato la sua prima Canghai Intelligent Agent AI TV e Changhong AI Large Model, leader del settore studiato specificamente per gli elettrodomestici.

Il nuovo apparecchio TV dotato di AI è in grado di dialogare vocalmente con gli utenti, di pensare in modo autonomo e di adattarsi attraverso l’apprendimento continuo. Utilizzando tecnologie avanzate e complessi algoritmi multicanale, Changhong ha migliorato drasticamente la precisione del riconoscimento e dell’attivazione vocale.

La soluzione Changhong AI Large Model può essere integrata senza problemi con elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, asciugatrici e condizionatori, migliorandone la precisione e l’efficienza; ad esempio, adatta il raffreddamento del frigorifero su misura per alimenti specifici, regola le impostazioni della lavatrice e dell’asciugatrice a seconda del tipo di tessuti e ottimizza le funzionalità del condizionatore d’aria per tagliare sui consumi e assicurare il comfort. Grazie a queste integrazioni, Changhong innalza il livello delle interazioni quotidiane con gli elettrodomestici.

La forza del marchio dimostrata da numerosi premi

Nel corso della recente esposizione, i riflettori erano puntati sui Global Product Technology Innovation Awards, dove la serie CHiQ Xingbo di Changhong si è aggiudicata l’Extraordinary Audio-Visual Experiences Gold Award. Il riconoscimento è stato conferito per le sue prestazioni tecniche superiori, a dimostrazione della competenza di Changhong nel migliorare le esperienze dei consumatori. Inoltre CHiQ, il marchio premium di Changhong, è stato insignito del premio Smart Home Appliance Brand Award.

In occasione dell’evento, CHiQ ha ottenuto anche la Dichiarazione di verifica delle emissioni aziendali di gas serra da TÜV SÜD, insieme alla Dichiarazione di verifica dell’impronta di carbonio del prodotto per i frigoriferi e le lavatrici CHiQ. Questi riconoscimenti sottolineano l’impegno di Changhong verso le pratiche rispettose dell’ambiente, gli elettrodomestici sostenibili all’avanguardia e una solida filiera industriale verde.

Una visione internazionale esemplificata attraverso il marketing sportivo

Nel corso dell’evento CHiQ ha organizzato un momento importante nell’ambito del marketing sportivo con una cerimonia di firma di progetti sciistici. Il marchio ha annunciato il proseguimento della partnership con la FIS World Cup Events e con la Federazione tedesca di sci. Per rendere l’evento ancora più emozionante, il due volte campione olimpico di sci Andreas Wellinger è stato nominato nuovo ambasciatore del marchio, inaugurando un nuovo capitolo nell’impegno marketing di CHiQ.

James Wu, direttore generale del Changhong International Brand Business Center, ha sottolineato che il rinnovamento di questi progetti è fondamentale per l’espansione globale. Il marchio punta a consolidare la propria presenza in Europa e nei mercati chiave, sfruttando le collaborazioni in essere per accrescere l’interesse per CHiQ e promuovere lo sci in tutto il mondo.

Accelerare i risultati chiave delle performance per rafforzare la presenza globale dell’azienda

Nonostante le sfide del mercato internazionale, Changhong ha dimostrato la propria resilienza integrando l’AI con le aspirazioni dei consumatori grazie all’offerta di prodotti innovativi, avanzati e funzionali. Dal mese di gennaio a luglio del 2024, il fatturato di Changhong nel comparto estero degli elettrodomestici è cresciuto di oltre il 23% su base annua, raggiungendo traguardi di performance nelle linee di TV, frigoriferi, lavatrici e aria condizionata.

Negli ultimi anni, Changhong ha accelerato la propria espansione globale concentrandosi sulla fornitura di prodotti e servizi di qualità superiore. Impegnata nell’innovazione, nella sostenibilità e nell’inclusività, l’azienda prevede di intensificare gli investimenti nel settore R&D per realizzare uno stile di vita intelligente per ogni famiglia.

