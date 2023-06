Le italiane scelgono la Spagna per i loro trattamenti di riproduzione assistita: più di 3.000 donne all’anno, secondo l’Instituto Bernabeu

Giugno 27, 2023

VENEZIA, Italia, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ — La Spagna è una potenza scientifica mondiale nel campo della Medicina della Riproduzione e, ogni anno, cresce il numero di donne italiane che si affidano agli esperti spagnoli per diventare madri. Attualmente sono più di 3.000 all’anno. Lo sa bene l’équipe di scienziati del Gruppo Instituto Bernabeu, il cui lavoro è stato ampliamente riconosciuto dal comitato scientifico del prestigioso congresso dell’ESHRE, la Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia, e verrà presentato questa settimana alla 39ª edizione, che si terrà a Copenaghen (Danimarca) davanti a esperti mondiali.

“L’obiettivo del nostro lavoro di ricerca è quello di continuare a offrire trattamenti innovativi che permettano di ottenere una gravidanza per le nostre pazienti nel minor tempo possibile e con tutte le garanzie”, sottolinea la co-direttrice medico dell’IB, la Dr.ssa Andrea Bernabeu. “In Italia, siamo molto vicini alle pazienti italiane, ed è per questo che quest’anno abbiamo ampliato le strutture della nostra clinica a Venezia”, sottolinea.

Tra i 12 progetti di ricerca selezionati per l’ESHRE, i 6 scelti da presentare, meritano di essere sottolineati per la qualità dei risultati e le conclusioni tratte. Due studi si basano sull’intelligenza artificiale (IA), uno dei quali è la prima ricerca al mondo che ha integrato e convalidato un algoritmo di selezione embrionale basato sull’IA. Il secondo combina l’IA e la farmacogenetica per identificare le varianti genetiche che possono predisporre le donne a una risposta ovarica molto bassa.

La ricerca si rivolge a diversi campi e ha anche studiato se ci sia un impatto futuro sul bambino che nasce da un embrione a mosaico; o l’efficacia del plasma ricco di piastrine per riattivare l’ovaio ed ottenere più ovociti per il trattamento di FIV. Inoltre, tra i sei poster selezionati, uno sviluppato all’IB di Venezia analizza le lacune legali degli embrioni soprannumerari nei trattamenti di fertilità in Italia.

Informazioni su IB

Il Gruppo IB è diretto dai medici Rafael e Andrea Bernabeu e il suo capitale è esclusivamente medico. Grazie alla loro esperienza ed al prestigio di oltre tre decenni di lavoro, pazienti di 137 Paesi si affidano a loro per raggiungere la gravidanza. Il loro impegno nella medicina riproduttiva fa sì che, oltre a Venezia, ci siano cliniche a Madrid, Palma di Maiorca, Alicante, Albacete, Cartagena, Elche e Benidorm.

