Le migliori app per fare visure e certificati in pochi minuti

Maggio 15, 2023

(Adnkronos) – Roma, 15/05/2023. Sapete che è possibile fare visure e certificati in pochi minuti? Infatti, esistono delle app e piattaforme telematiche che si occupano proprio di questa tipologia di servizi.

Esse consentono l’accesso vero e proprio ai registri pubblici, dando modo al richiedente di consultare una serie di dati che interessano un soggetto fisico o giuridico. Ci sono diverse app e siti web che permettono di accedere a queste informazioni. Tra le più popolari, troviamo:

• Opencatasto

• Scanner Veicoli

• tutto visure

Scopriamole nel dettaglio:

Tra le altre app più gettonate per visure e certificati c’è anche Opencatasto.

Questa piattaforma vi offre l’opportunità di leggere svariati dati catastali, su tutto il territorio nazionale. E non è tutto: vi basterà selezionare il tipo servizio (se regionale, oppure nazionale) da utilizzare per leggere le mappe catastali, le quali saranno fruibili attraverso una base cartografica Open Street Map o immagini satellitari.

Le informazioni saranno leggibili secondo il seguente criterio: foglio, particella e subalterno. Ed effettuando la ricerca tramite indirizzo e geolocalizzazione con GPS, potrete individuare in maniera specifica il punto che desiderate.

Scaricando Opencatasto, potrete:

• Scoprire il punto di accesso unico per consultare i dati catastali

• Visualizzare le mappe con un solo click

• Utilizzare omogenei strumenti di ricerca per indirizzo e per comune

• Sfruttare la geolocalizzazione per leggere l’esatta particella catastale

Se invece siete interessati a fare una visura PRA via smartphone, allora vi consigliamo Scanner Veicoli.

Quest’app dà modo di controllare la regolarità dei pagamenti del proprietario del veicolo, come ad esempio: l’assicurazione (indicando anche il nome della compagnia di riferimento), la revisione, il bollo e altri tipi di scadenze.

Scanner Veicoli è ideale non soltanto per le visure sulle automobili ma anche su motoveicoli, autocarri e ciclomotori. Una volta scaricata, bisognerà soltanto indicare il numero di targa, oppure di telaio.

Con la versione pro invece, potrete:

• Inserire numeri vocalmente tramite dettatura

• Disporre delle cronologie illimitate

• Inserire delle note personali vicino alle ricerche

• Eliminare i banner delle pubblicità

Queste sono soltanto alcune delle app per visure e certificati che trovate in circolazione ma ce ne sono tante e sono in continuo aggiornamento. Tuttavia, la loro disponibilità e la loro accessibilità dipendono principalmente dal luogo in cui si trovano i registri e dalle normative locali.

È altrettanto fondamentale tenere a mente che prima di chiedere visure e certificati online, dovrete disporre di alcune informazioni (anagrafiche o che riguardano il soggetto fisico/giuridico di ricerca).

Talvolta l’accesso alle informazioni tramite le visure online potrebbe risultare soggetto a restrizioni e limitazioni, in base al tipo di informazione e alle normative vigenti. Pertanto, si consiglia sempre di fare qualche controllo prima di scaricare le varie app.

Tutto Visure è una delle migliori app in circolazione per la richiesta di visure e certificati.

Tramite essa è possibile scaricare: visure catastali, camerali, planimetrie, protesti e visura PRA. E ancora: certificati dei carichi pendenti, certificato di residenza, di nascita (o morte), giudiziale, camerale e tanto altro ancora.

Se invece cercate dati riguardanti imprese, quest’app vi offre l’opportunità di scoprire l’affidabilità di un’azienda, attraverso i report aziendali. Così facendo, potrete analizzare una serie di informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie.

Oltre ad essere molto efficiente, l’applicazione risulta essere piuttosto semplice nell’utilizzo. Basta scaricarla e scegliere il tipo di visura o certificato che state cercando. Dopodiché, dovrete inserire alcuni dati anagrafici ed il gioco è fatto. In pochi minuti (salvo casi eccezionali), avrete a disposizione tutti i documenti che state cercando.

Il tutto vi verrà inviato in via telematica: così facendo, non dovrete più sottostare a lunghe file.

Sito ufficiale: https://www.tuttovisure.it/

Call Center 199.240.460

Servizio Clienti Business 06.62.28.38.50

E-mail info@tuttovisure.it

Fax 06.99.33.03.24

Indirizzo Postale Via Emanuele Pessagno, 3 00122 Roma