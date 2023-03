Le MNC considerano la CIIE come una rampa di lancio nel mercato cinese

Marzo 29, 2023

– SHANGHAI, 29 marzo 2023 /PRNewswire/ — In qualità di prima expo commerciale a livello nazionale a tema d’importazione lanciata nel 2018, la CIIE si è tenuta per cinque anni consecutivi e viene descritta da numerosi esperti del settore come “una piattaforma importante per gli appalti internazionali, la promozione degli investimenti, gli scambi culturali e la cooperazione aperta”.

Le statistiche mostrano che il fatturato cumulato stimato delle ultime cinque edizioni della CIIE è stato pari a oltre 340 miliardi di USD. Circa 2.000 nuovi prodotti, tecnologie all’avanguardia e servizi innovativi di aziende di tutto il mondo hanno fatto il proprio debutto all’expo sin dal 2018.

Secondo Guo Jing, General Manager di Abbott Diabetes Care nella Cina continentale e aHong Kong, la CIIE rappresenta una piattaforma per il lancio dei prodotti. Varie aziende multinazionali come Abbott sono alla ricerca di opportunità per relazioni commerciali a lungo termine con la Cina.

Alla quinta edizione della CIIE hanno partecipato oltre 2.800 imprese, di cui 284 tra le 500 imprese più importanti e tra i giganti di settore a livello mondiale.

Alla conclusione della quinta CIIE, gli espositori provenienti da Brasile, Argentina, Uruguay e da altri Paesi e regioni, hanno espresso un forte desiderio di tornare dopo aver concluso affari e aver aumentato la propria clientela in occasione dell’expo.

Federico Brusau, console commerciale del Consolato Generale dell’Argentina a Shanghai, ha dichiarato che l’expo è per le aziende una porta d’accesso alle città di primo livello e di secondo o terzo livello in Cina.

Secondo una pagina web della United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), il Hongqiao International Economic Forum, parte chiave della CIIE, è considerato “una piattaforma di alto livello che promuove il dialogo tra le comunità politiche, commerciali e accademiche, su questioni legate alla cooperazione globale per lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo”.

Al quinto Hongqiao Forum, molti funzionari governativi di alto profilo, vincitori di Premi Nobel, accademici e dirigenti senior di aziende riferimento a livello industriale, cinesi ma anche stranieri, sono stati invitati a discutere di questioni globali in sessioni come RCEP e Higher-level Opening-up. In occasione del forum, è stato pubblicato anche il World Openness Report del 2022.

La sesta edizione della CIIE si terrà offline a Shanghai dal 5 al 10 novembre 2023. Oltre 500 aziende hanno già prenotato gli oltre 210.000 metri quadrati di superficie espositiva. In particolare, all’expo di quest’anno farà ritorno l’esposizione fisica del paese.

Inoltre, l’Ufficio della CIIE organizzerà una serie di eventi promozionali globali in occasione della sesta edizione della CIIE, in modo da aumentare le opportunità d’interazione tra espositori e acquirenti. Le prime due campagne promozionali sono state lanciate a Hong Kong e a Macao all’inizio di marzo, attirando la partecipazione di diverse aziende e agenzie. Inoltre, nei prossimi mesi verranno organizzate ulteriori attività promozionali in America Latina, Europa, Asia sudorientale e in altre regioni del mondo.

Considerata la quantità di persone che hanno mostrato interesse a partecipare all’expo, lo spazio espositivo si sta esaurendo rapidamente. Prenda la giusta decisione e si assicuri uno stand alla sesta edizione della CIIE prima che sia troppo tardi!

