Le Note Elettroniche di Simone Santagati: Un Ponte tra la Valorizzazione del Patrimonio Siciliano e l’Internazionalizzazione.

(Adnkronos) – Catania 16-06-2023 – Un linguaggio universale si insinua nelle mura storiche dei palazzi siciliani, illuminando il patrimonio locale sotto una luce innovativa e coinvolgente. Simone Santagati, giovane DJ e produttore catanese, è l’artefice di un ponte sonoro che unisce storia, territorio e musica elettronica in un’esperienza di condivisione culturale.

Con il progetto “Valorizzazione del Territorio Siciliano attraverso la Musica Elettronica”, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Catania, Santagati insieme ai suoi colleghi hanno infuso nuova vita nei luoghi simbolo della cultura siciliana.

Performance musicali dal vivo nei castelli e palazzi storici siciliani, riprese e trasmesse su piattaforme digitali, hanno aperto un canale di dialogo tra le bellezze artistiche del territorio e le nuove generazioni, locali e non. Il suo Sound ecclettico spazia dalla techno melodica trascendentale all’house elettronica dei giorni nostri, nei suoi Dj Set c’è sempre una buona dose di vocal passionali con sfumature dolci e profonde e questo piace al pubblico.

Una proposta culturale d’avanguardia, già ampiamente apprezzata in paesi come Francia, Germania e Inghilterra, che si è manifestata in eventi di grande risonanza.

Tra questi, l’evento del Catania Summer Fest presso il Palazzo Platamone nel 2021 è stato un momento di particolare successo, con due artisti catanesi che si sono esibiti in un live ricco di suggestioni, sottolineate da riprese professionali che hanno esaltato la bellezza del contesto architettonico.

Ultimamente il cantante si e’ visto impegnato nella performance tenutasi il 25 Maggio al Castello Normanno di Motta Sant’Anastasia, che sarà ricondiviso anche dalla pagina dell’Assessorato alla Cultura Siciliana e da lunedi19 Giugno 2023 uscirà, su YouTube Facebook e Instagram, tramite i canali ufficiali.

La visione di Simone Santagati non si limita al contesto locale.

L’artista, poliedrico e appassionato, ha saputo conquistare un’audience internazionale, tanto da essere invitato a partecipare all’Off Week Festival di Barcellona, uno dei più importanti eventi mondiali di musica elettronica. Dal 14 al 18 giugno 2023, Santagati avrà l’opportunità di esprimere il suo talento al cospetto di un pubblico globale, condividendo il palco con nomi di spicco del panorama musicale nel palco di Barcellona.

Simone Santagati è la testimonianza vivente di come sia possibile unire l’amore per la propria terra e la passione per la musica in un progetto di valorizzazione culturale e di dialogo tra generazioni. Un viaggio sonoro che parte dai palazzi storici della Sicilia per raggiungere i palchi più prestigiosi della musica elettronica internazionale.

Per seguire Simone Santagati e le sue performance, è possibile visitare il suo sito ufficiale, o seguire i suoi profili su Instagram https://www.instagram.com/simonesantagati/

Il progetto “Valorizzazione del Territorio Siciliano attraverso la Musica Elettronica” è solo una delle molteplici iniziative che Santagati ha avviato nel corso degli anni. Nel 2019, il DJ ha fondato Transcendence Records, un’etichetta discografica attraverso la quale ha pubblicato diversi EP di successo, tra cui il celebre “Galaxy EP”.

Oltre a queste realizzazioni professionali, Simone Santagati ha dimostrato un notevole impegno nella promozione e nel supporto dell’industria musicale locale.

In particolare, attraverso la sua collaborazione con l’organizzazione Whit Love, ha contribuito a sostenere la scena musicale di Catania, organizzando e promuovendo eventi musicali nei principali club della città.

La storia di Simone Santagati rappresenta un esempio eloquente di come la musica possa essere un potente strumento di espressione culturale e di promozione del territorio. Le sue performance, che si svolgono in luoghi storici siciliani e nei più importanti festival internazionali di musica elettronica, rispecchiano la sua capacità di creare un dialogo tra il passato e il presente, tra le radici culturali e le sonorità contemporanee.

Un artista da seguire, che ci invita a riscoprire il valore del nostro patrimonio culturale attraverso una chiave di lettura moderna e internazionale. Nonostante il successo e la popolarità sempre crescente, Simone Santagati ricorda anche all’estero le sue origini e la sua passione per la valorizzazione del patrimonio siciliano.

Lui è, infatti, un artista che utilizza la sua musica non solo per intrattenere, ma anche per educare, illuminare e ispirare. Attraverso il suo innovativo approccio alla promozione culturale, sta dimostrando come l’arte e la cultura possano arricchire le comunità, creando nuove opportunità per l’engagement, l’apprendimento e l’inclusione.

Guardando al futuro, non vediamo l’ora di assistere a nuove performance di Simone Santagati e alla sua continua evoluzione come artista.

