Le offerte di gennaio di Tineco per iniziare il 2024 con il piede giusto

Gennaio 18, 2024

MILANO, 18 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Per iniziare al meglio un nuovo anno, tutti sanno che sono fondamentali due cose: programmare una bella pulizia e riordino dei propri spazi e, ovviamente, avere dei buoni propositi. Queste due azioni possono essere decisive per iniziare il 2024 con il piede giusto, per questo motivo Tineco ha pensato quindi a una serie di offerte Amazon che riguarderanno alcuni modelli selezionati e si protrarranno per tutto il mese di gennaio.

Per una pulizia profonda e senza esitazioni

I modelli Tineco FLOOR ONE S7 Pro e Tineco FLOOR ONE S3 sono i più indicati per chiunque voglia iniziare il 2024 con una vera e propria rivoluzione.

Il modello S7 Pro vanta un sistema di pulizia MHCBS™ (Balanced-Pressure Water Flow System): un raschietto integrato rimuove la maggior parte dello sporco sul rullo prima che inizi il ciclo di pulizia successivo, in combinazione con l’utilizzo di acqua pulita, l’efficace riciclo di quella sporca e la velocità di rotazione dei rulli di 450 giri/min, il tempo di asciugatura della spazzola è ridotto e i residui di acqua sporca sono minimi. Ciò significa che i batteri non hanno alcuna possibilità di diffondersi.

Il modello S3, grazie alla tecnologia intelligente del sensore iLoop™, rileva lo sporco automaticamente e regola la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua. Anche l’autonomia di questo modello è un’alleata per le pulizie profonde: FLOOR ONE S3 pulisce per 35 minuti!

Tineco FLOOR ONE S7 Pro è disponibile e in offerta su Amazon a un prezzo di 659 euro (Prezzo originario: 799 euro)

Tineco FLOOR ONE S3 è disponibile e in offerta su Amazon a un prezzo di 319 euro (Prezzo originario 409 euro)

Per una pulizia più rapida, ma efficace

I modelli Tineco FLOOR ONE S5 e PURE ONE Station Pet sono in grado di aiutare chiunque, anche chi è di fretta e ha poco tempo da dedicare a questo “reset” di inizio anno.

Il modello S5 presenta un esclusivo design della spazzola che consente una pulizia ottimizzata senza striature di zoccoli, battiscopa, angoli e molte altre aree difficili da raggiungere. Grazie agli ampi serbatoi per 0,8 litri di acqua pulita e 0,7 litri di acqua sporca, è possibile pulire più aree abitative contemporaneamente senza interruzioni.

PURE ONE Station Pet è l’aspirapolvere con OmniHub multifunzione 4 in 1 con un’autonomia da 60 giorni: il cestino della polvere ha una capacità di 3 litri e permette di eliminare la necessità degli svuotamenti quotidiani.

Tineco FLOOR ONE S5 è disponibile e in offerta su Amazon a un prezzo di 389 euro (Prezzo originario 519 euro)

Tineco PURE ONE Station Pet è disponibile e in offerta su Amazon a un prezzo di 719 (Prezzo originario 799 euro)

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

