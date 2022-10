Le polizze vita come investimento? Gestioni separate e unit linked sotto la lente.

Ottobre 25, 2022

(Milano, 25 ottobre 2022) – Milano, 25 ottobre 2022 – Mettersi nelle mani di una compagnia assicurativa scegliendo lepolizze vita come investimento è davvero una buona idea? Su questo tema e su quello delle gestioni separate l’ufficio studi di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente ha dedicato recentemente un focus.

Il mondo dei prodotti e dei servizi offerti dalle assicurazioni è un mondo complesso, fatto di promesse, cavilli, speranze di protezione e ipotesi di investimenti (e quindi di rendimenti finanziari) non sempre semplici da pianificare.

Un conto, infatti, è sottoscrivere polizze vita tradizionali pensando al futuro dei propri cari e della propria famiglia. Pensare invece alle polizze vita come un modo alternativo di investire nel tempo un capitale che, quando sarà il momento, nelle aspettative dell’utente dovrà essersi rivalutato in modo significativo, è un altro paio di maniche.

Quando si parla di polizze vita come investimento è infatti necessario prendere in considerazione numerosi fattori. Vediamo quali.

TRE TIPOLOGIE DI POLIZZE VITA

Prima di tutto, è necessario valutare i diversi tipi di prodotti assicurativo-finanziari che vengono proposti ai clienti, sviluppati – come spiega l’IVASS, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – “per soddisfare i bisogni del risparmiatore a livello assicurativo e previdenziale”, ma anche “per la salvaguardia del potere di acquisto del denaro versato ogni anno”.

Si tratta in particolare di tre tipologie di polizze vita di tipo finanziario:

1. polizze rivalutabili (dette anche polizze vita gestione separata); oltre al premio legato all’assicurazione sulla vita offrono un rendimento minimo garantito oppure garantiscono almeno la restituzione del capitale investito. Sono quindi polizze vita a capitale garantito. I soldi versati mensilmente dagli utenti nel corso degli anni vengono inoltre investiti in diversi prodotti finanziari, di solito obbligazioni, e se le cose vanno bene. Si tratta della tipologia più diffusa e sottoscritta dagli investitori italiani;

2. polizze unit linked (ovvero “collegate a un’unità” finanziaria); sono prodotti ad alto contenuto finanziario. Si tratta infatti quasi sempre di polizze vita collegate a quote di fondo d’investimento o sicav e il cui andamento è collegato all’andamento dei mercati finanziari. La parte “assicurata” è spesso trascurabile nel contenuto della polizza e di fatto la valorizzazione della maggior parte delle unit linked collocati sul mercato è legato all’andamento degli investimenti sottostanti. Non danno quindi garanzie sul capitale o sugli interessi, e la prestazione finale che spetta al cliente è quindi legata alla valorizzazione del portafogli fondi al momento della liquidazione.

3. Polizze vita multiramo o miste; sono ibridi tra le due precedenti tipologie, cioè il capitale del cliente è investito in parte in una gestione separata e in parte in fondi d’investimento (unit linked), solitamente con prevalenza della seconda.

SCEGLIERE UNA POLIZZE VITA COME INVESTIMENTO

Una volta analizzata l’articolazione dell’offerta, è necessario capire quale può essere la più vantaggiosa. In questo caso è ben chiarire che usare lepolizze vita come investimentonon è sempre conveniente, perché ai costi della polizza si aggiungono i costi di sottoscrizione e gestione dei fondi o degli strumenti finanziari utilizzati nel caso delle unit linked. Non solo, diversi studi accademici hanno messo in luce il fatto che i fondi d’investimento rispetto per esempio agli ETF o ad altre forme d’investimenti diretto sono mediamente più costosi e difficilmente riescono a battere benchmark o indici globali. Il che significa ottenere rendimenti inferiori oppure (o anche) costi superiori, cioè, sul lungo periodo, minori probabilità di ottenere rendimenti positivi e comunque inferiori a quelli di mercato.

Per questo nella valutazione e analisi di questi prodotti può essere opportuno appoggiarsi a un consulente finanziario indipendente, che non ha conflitti di interessi né guadagna retrocessioni o altro da emittenti, assicurazioni e gestori di fondi, quindi è in grado di fornire una consulenza personalizzata sul portafoglio e sui migliori strumenti finanziari disponibili per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Non bisogna poi dimenticare che parlando di investimenti in polizze vita, tassazione e fisco sono elementi naturalmente da tenere presenti, perché impattano direttamente sui rendimenti. Ma i pro e contro (come i maggiori costi) vanno soppesati e analizzati. Per esempio, le polizze vita non rientrano nell’asse ereditario e la normativa definisce le polizze vita non pignorabili. Ci possono essere però delle eccezioni a questi

Il desiderio di assicurare la tranquillità alla propria famiglia attraverso una polizza che le conferisca un capitale in caso di morte, può quindi scontrarsi con un investimento non adeguato, che, alla lunga, invece di incrementare il capitale stesso anno dopo anno, lo depaupera e va quindi messo attentamente sotto la lente, considerando attentamente il tema benefici e quello costi e rendimenti. Che peraltro nel caso delle gestioni separate con gli attuali rendimenti offerti dai titoli di Stato e dalle obbligazioni (e i costi che possono gravare sulle gestione separate) possono rappresentare un elemento di disturbo (e problematiche) non indifferente.

Informazioni su SoldiExpert SCF

Questo comunicato è stato realizzato da SoldiExpert SCF una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio (soprattutto privati) in tutta Italia grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti che operano in più parti d’Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o sola la parte legata agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) o assicurativi (spesso unit linked che di fatto sono investimenti finanziari spesso “travestiti”) e si basa su un’attenta analisi preventiva (tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up ed è possibile richiedere gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti) di efficienza del portafoglio detenuto dal cliente in termini di costi e rischi. E il fatto di essere una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico dell’industria del risparmio gestito in Italia.

Si ricorda anche ai fini dello studio proposto che le performance passate nei mercati finanziari non costituiscono necessariamente garanzia, nè indicazione di performance future e non dovranno essere perciò utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta degli investimenti. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito soldiexpert.com

