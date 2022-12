Le protezioni di ExpressVPN sono state valutate da due nuovi controlli indipendenti, condotti da KPMG e Cure53

Dicembre 1, 2022

(Adnkronos) – ISOLE VERGINI BRITANNICHE; 1 dicembre , 2022—ExpressVPN, azienda leader nel settore della privacy e della sicurezza dei consumatori, ha pubblicato oggi due nuovi controlli effettuati da KPMG e Cure53. Le revisioni sottolineano l’impegno di ExpressVPN per la trasparenza e per fornire ai clienti privacy e sicurezza.

Cure53 ha condotto un penetration test e una verifica del codice sorgente di TrustedServer, l’innovativa tecnologia interna per i server VPN di ExpressVPN che riduce notevolmente i rischi per la privacy e la sicurezza posti dalla gestione tradizionale dei server.

In maniera analoga, alcuni revisori indipendenti della KPMG hanno effettuato dei test per verificare i processi, i sistemi e i controlli volti a garantire che i server di ExpressVPN fossero conformi alla sua Informativa sulla privacy. Tale verifica include la politica di ExpressVPN di non raccogliere i log delle attività o delle connessioni e che la tecnologia TrustedServer funzioni come descritto.

Sulla base dei rapporti forniti a ExpressVPN, gli utenti possono stare certi che ExpressVPN non saprà mai cosa fanno online e che ExpressVPN non dispone di informazioni sensibili da condividere, anche se costretta a farlo.

Il report completo di KPMG è disponibile a tutti, a condizione che si riconoscano i termini e le condizioni di KPMG prima di accedervi. Il report completo di Cure53 è disponibile qui.

“Siamo lieti che i nostri sistemi e le nostre tecnologie server siano stati esaminati da KPMG e Cure53. I periodici controlli di terze parti che convalidano i nostri sistemi di protezione e i risultati del lavoro del nostro team interno, insieme ad altri sforzi per la sicurezza come il nostro programma di bug bounty, ci danno ancora più fiducia nel fatto che stiamo proteggendo bene i nostri utenti. Siamo orgogliosi di essere leader del settore in termini di affidabilità e trasparenza e non vediamo l’ora di pubblicare un numero ancora maggiore di revisioni quest’anno”, ha dichiarato Aaron Engel, Head of Cybersecurity di ExpressVPN.

Gli articoli completi si trovano a questo link:

https://www.expressvpn.com/it/blog/expressvpn-e-stata-valutata-da-due-nuovi-controlli-indipendenti-condotti-da-kpmg-e-cure53/

