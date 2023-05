Le Smart City e la rivoluzione IoT: i sistemi di trasporto urbano per un futuro sostenibile

Maggio 3, 2023

(Adnkronos) – Milano, 03/05/2023 – Sempre più spesso si sente ormai parlare di Smart City e di rivoluzione IoT: l’acronimo IoT sta per Internet of Things, tradotto letteralmente in Italiano “Internet delle Cose”, e indica l’estensione della rete web al mondo degli oggetti e dei luoghi per permettere di far acquisire loro una propria identità digitale. Si parla di rivoluzione IoT proprio perché questa innovazione tecnologica si pone come traguardo quello di creare nuovi servizi fruibili dagli utenti in modo più sostenibile, più green, più smart. Gli oggetti e i luoghi comunicano tra loro per acquisire una propria “intelligenza” e un ruolo attivo all’interno della rete e, al tempo stesso, della quotidianità.

Nell’ambito della rivoluzione IoT è sicuramente la Smart City a concorrere in modo più attivo alla creazione di un futuro sostenibile ed efficiente grazie a innovativi sistemi di mobilità e trasporto urbano, innovativi sistemi di parcheggio e innovativi sistemi di illuminazione pubblica. In poche parole una Smart City sarà in grado di creare città più efficienti, più sicure, più inclusive, più connesse e più sostenibili. Ma cos’è esattamente una Smart City?

Come dice la stessa definizione, una smart city non è altro che un’area urbana all’interno della quale le tecnologie digitali sono in grado di ottimizzarne e migliorarne servizi e infrastrutture, creando in tal modo un notevole valore aggiunto ad utenti e cittadini.

La tecnologia IoT viene messa in opera all’interno di una Smart City per migliorare i processi della Pubblica Amministrazione tra trasporti pubblici, distribuzione dell’energia, sicurezza delle strade, illuminazione pubblica, gestione dei rifiuti, manutenzione del verde e delle strade e sistemi di comunicazione e informazione. Le città intelligenti mirano, in sostanza, a creare degli ambienti sostenibili e innovativi che non fanno altro che migliorare, e non di poco, la qualità di vita dei suoi abitanti.

La tecnologia IoT applicata per lo sviluppo di Smart Cities utilizza sensori, attuatori, microservizi, sistemi di intermediazione centrale che gestiscono numerosi algoritmi, sistemi di backend con un’interfaccia utente, connettori hardware e/o software,tecnologie di rete innovative multiprotocollo, come LoRaWAN, le tecnologie per le reti mobili IoT per la connettività M2M (machine to machine) e app web e mobile che facilitano l’accesso e l’utilizzo di tutte le funzionalità da parte dei cittadini. Si tratta di tecnologie avanzate e intelligenti che semplificano la gestione di una Smart City.

Migliorare la qualità della vita di un cittadino vuol dire creare, nelle diverse sfere della quotidianità, dei sistemi intelligenti e connessi in grado di ottimizzarne ogni aspetto. I punti chiave di una Smart City possono essere sintetizzati in:

Tra gli ambiziosi traguardi delle Smart Cities c’è sicuramente l’ottimizzazione dei sistemi di parcheggio e viabilità. Un luogo in cui i cittadini si muovono in modo smart e in cui il traffico non rappresenta un rallentamento delle attività produttive si traduce in un traino per le attività economiche e per le opportunità di sviluppo, oltre che rappresentare un abbattimento sostanziale delle emissioni di gas tossici dovuta alla minore circolazione delle auto. Le Smart Cities vedono i parcheggi intelligenti come un perfetto mix tra efficienza energetica, funzionalità, ottimizzazione dei costi, automazione e approccio inclusivo che riduce al minimo lo stress, i consumi, le emissioni di CO2 e gli agenti inquinanti.

Anche la gestione dei rifiuti urbani ed extra urbani può rappresentare una sfida da integrare nello sviluppo di una Smart City. La tecnologia IoT può essere infatti utilizzata per monitorare il livello di riempimento dei cassonetti e dei cestini pubblici, segnalando i casi in cui occorre svuotarli o pulirli. In tal modo, le risorse necessarie per mantenere gli spazi pubblici liberi dai rifiuti vengono ridotte notevolmente.

I vantaggi di una tecnologia smart finalizzata al monitoraggio dei rifiuti sono molteplici: innanzitutto la gestione dell’immondizia diventa più efficiente e, inoltre, vedere i bidoni dei rifiuti vuoti e sempre puliti e in ordine (con costi di manutenzione e pulizia ridotti) induce psicologicamente i cittadini a smaltire correttamente i rifiuti e a non abbandonarli. Ciò si traduce in un miglioramento del senso civico della comunità.

Una Smart City è un micro cosmo dove tutto viene gestito in modo efficiente ed intelligente: i sensori IoT possono essere utili anche per gestire le acque reflue e la domanda di acqua dolce delle città, rilevando e prevenendo la presenza di sostanze chimiche dannose e liquami di vario genere nelle acque reflue.

Oltretutto, la tecnologia IoT può intervenire anche in termini di riduzione dello spreco di acqua. Durante le piogge, infatti, l’acqua piovana provoca uno straripamento di sistemi fognari combinati in sistemi di gestione delle acque reflue scadenti. Il monitoraggio di questo aumento di acqua attraverso i sensori IoT può rilevare gli straripamenti in tempo reale ed effettuare azioni volte a ridurre lo spreco di acqua.

All’interno di una Smart City sono sicuramente i sistemi di tecnologia innovativa della Smart Mobiity ad offrire grossi vantaggi. Vediamo di descriverne i principali.

Il trasporto e la mobilità sostenibili sono incentrati su sistemi intelligenti in grado di monitorare il flusso di auto e persone, la qualità dell’aria, la situazione dei parcheggi e la gestione di emergenze e incidenti di ogni genere. Da ciò si evince facilmente la portata dei vantaggi di cui parliamo. Smart Mobility vuol dire anche gestione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL), del trasporto pubblico di autobus, treni e trasporti privati e vuol dire anche efficienza e miglioramento dei servizi turistici grazie alla fruizione di itinerari culturali, architettonici o enogastronomici consultabili facilmente tramite i dispositivi smart mobili. Quindi un ulteriore vantaggio anche in termini di incremento economico e di opportunità occupazionale.

In un futuro non molto lontano, la rivoluzione IoT lavorerà a fianco dei progetti relativi alla creazione di Smart Cities sempre più numerose: i vantaggi in termini di efficienza e di benessere dei cittadini sono troppo estesi e troppo sostanziosi per non tenere conto di questa grossa opportunità che ci viene incontro dal mondo delle telecomunicazioni e dei sistemi digitali.

Abbiamo utilizzato internet per tante cose e adattarne la sua utilità per creare degli ambienti più vivibili, più organizzati, più efficienti e più sostenibili è doveroso non solo per le comunità cittadine ma anche per ognuno di noi e per le generazioni che verranno.

