Le soluzioni SENEC permettono di produrre e utilizzare in modo intelligente l’energia rinnovabile

Dicembre 1, 2023

(Adnkronos) – Milano, 1 dicembre 2023. SENEC è un’azienda tedesca con sede a Lipsia, nata nel 2009. Sviluppa e dà forma a sistemi intelligenti e a soluzioni incentrate sull’accumulo, per offrire alle persone la libertà di produrre, usare e condividere la propria energia sostenibile. In breve tempo, è stata in grado di affermarsi come uno dei principali produttori nel settore a livello internazionale.

Nel corso degli anni di attività, l’impresa ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, che giungono a conferma della qualità dei prodotti e servizi offerti. La filiale italiana, SENEC Italia, è stata fondata a maggio 2017 e ha sede a Bari e a Milano. Nel 2018, invece, SENEC è stata acquisita da EnBW, Energie Baden-Wüttermberg AG, una delle maggiori aziende specializzate nella fornitura di energia in Germania.

L’obiettivo perseguito da SENEC è quello di creare un mondo in cui le persone possano essere libere di usare, di condividere e di controllare l’energia sostenibile in modo semplice ed intelligente. Si rivolge, infatti, ad un pubblico ampio. Da un lato vi sono gli installatori, intesi come veri e propri partner essenziali, non come semplici clienti. Dall’altro si trovano le aziende che desiderano optare per il fotovoltaico.

SENEC, naturalmente, non scende a compromessi sulla qualità. I sistemi proposti vengono sviluppati e prodotti secondo rigorosi standard qualitativi. Molteplici, del resto, sono anche i riconoscimenti che attestano l’eccellenza dei prodotti. E la stessa SENEC Italia agisce con lo scopo di mantenere a livelli adeguati la qualità delle prestazioni e la soddisfazione dei clienti, rispettare l’ambiente e gli standard concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tra le soluzioni offerte da SENEC, oltre alle wallbox ricarica auto, vi è SENEC.Home, un sistema di accumulo fotovoltaico dedicato alle case. Compatibile con tutti gli impianti fotovoltaici, anche quelli già preesistenti, assicura una riserva energetica personale da gestire in completa autonomia. Infatti, consente di usare l’energia solare 24 ore al giorno e raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica. Mentre SENEC.Solar sono dei pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini, per produrre energia pulita a casa con la massima resa possibile.

Tra le altre opzioni, possiamo citare SENEC.Cloud, la fornitura energetica con tariffe fisse per due anni. Consente, infatti, di sfruttare al 100% la propria energia, stabilizzando nel tempo i consumi e riducendo i costi in bolletta. I modelli di wallbox domestica sono facili da installare sia all’interno che all’esterno, compatte, flessibili e intelligenti.

L’impegno di SENEC, inoltre, va anche al di là della produzione di sistemi intelligenti di accumulo. L’azienda, infatti, sostiene e appoggia iniziative in vari ambiti, tra cui quello sportivo e della ricerca.

Per ottenere informazioni ulteriori riguardo alle soluzioni offerte e richiedere una consulenza gratuita, infine, è possibile contattare direttamente il team aziendale, visitando il sito ufficiale all’indirizzo www.senec.com.