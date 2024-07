Le verdure conquistano il web: ecco la top ten delle più citate

2 Luglio 2024

(Adnkronos) – Un popolo di veg lover esprime la propria passione a suon di emoji, # e scatti super appetizing: una ricerca Orogel svela gli ortaggi più amati e menzionati sul web, alimenti che, oltre a essere salutari, oggi sono anche percepiti come gustosi. Valutati pratici e veloci quelli sottozero, sempre più presenti nei freezer degli italiani.

Cesena, 2 luglio 2024 – Lontane ormai dall’essere considerate salutari ma tristi, le verdure oggi spopolano sul web. Non più solo portatrici sane di benessere, ma gustose, versatili, colorate, belle da vedere e da mangiare. Orogel, specialista degli ortaggi surgelati, ha indagato quanto e come se ne parla online, effettuando fra aprile e giugno un monitoraggio, attraverso lo strumento di social listening Talkwalker, principalmente su Instagram (48,8% delle conversazioni analizzate) e sui blog (47,9%).

Ben 16mila le conversazioni rilevate che hanno avuto per protagonisti gli ortaggi. Ma quali esattamente? Ad aggiudicarsi il primo posto in classifica sono le patate, un vero e proprio must per gli italiani. Seguono le verdure, ovviamente a partire dalle zucchine, molto gettonate nelle cucine tricolore. Ma ci sono anche piazzamenti che sorprendono un po’, come quello degli asparagi, che superano le amatissime melanzane, o quelle delle fave, che entrano nella top10 pur essendo legumi più tradizionalmente legati a una cucina regionale.

Con i vegetali c’è del (buon) sentiment

Cuori, smiley “golosi”, stelline, faccine contente: le emoji scelte per raccontare i vegetali parlano di una vera e propria infatuazione. E, infatti, i sentiment principali che si associano alle conversazioni che hanno come protagonisti questi cibi sono proprio l’amore (32,5% del totale) e la gioia (27,3%).

Healthy ma soprattutto yummy

Chi l’ha detto che i vegetali sono solo salutari? Per gli utenti del web sono anche gustosi. Fra gli hashtag più utilizzati per questo tema, ci sono sì espressioni come #healthyfood #cibosano ma anche come #delicious #yummy #foodlover #buonappetito, che evidenziano l’aspetto più godereccio di questi alimenti, considerati alleati del benessere e al tempo stesso amici del palato. Molto citato anche il legame con la cucina tricolore, con hashtag come #cucinaitaliana (con 969 citazioni), #italianfood (con 710 citazioni) e #italy (339 citazioni).

Pratiche, fresche, buone: le verdure piacciono anche sottozero!

Fresco, pratico, veloce, comodo sono fra gli aggettivi che emergono con più frequenza quando si “parla” online delle verdure. Due temi, quello della comodità e facilità di utilizzo da un lato e della freschezza dall’altro, molto sentiti fra gli utenti. Non è un caso che emerga spesso anche il concetto di #surgelato (che soddisfa entrambe queste caratteristiche), a dimostrazione del fatto che i surgelati veg sono ampiamente presenti nei freezer degli italiani, che ne percepiscono tutto il valore in chiave di gusto e praticità. Fra le parole più citate anche contorni, zuppa, passato e minestrone, che oltre a rimandare ad alcuni piatti tipici della cucina italiana evidenziano le occasioni di consumo più frequenti.

Ti scatterò una foto!

Chiacchierati ma anche molto fotografati. Il 78,1 % dei contenuti online dedicati ai vegetali è rappresentato da scatti e il 21,9% da video. Insomma, sembra che la natura sappia rivelarsi in tutta la sua bellezza, oltre che bontà, a tavola: saranno i colori o le molteplici forme che assumono, certo è che gli ortaggi sono considerati assolutamente video e fotogenici.

Orogel porta in tavola tutta la meraviglia della natura e del freddo. I suoi vegetali sono coltivati in modo naturalmente sostenibile dai soci produttori, colti e subito surgelati, mantenendo così intatti i loro sapori e aromi. Prodotti sani e freschi, per fare il pieno di gusto e benessere.

