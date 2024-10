Leclerc sogna il mondiale in una Monza rinnovata e all’avanguardia

16 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 16/10/2024 – Il pilota della Ferrari Charles Leclerc non si nasconde. Invitato al Festival dello Sport di Trento, in cui ha partecipato insieme alla guida tecnica del Cavallino Rampante, Fréderic Vasseur, il talentuoso pilota ha dichiarato che intende vincere il Mondiale. Certo, non quello di quest’anno, a cui mancano solo sei gare, ma quello del 2025 sembra essere un obiettivo più sostenibile, anche grazie all’iniezione di fiducia ottenuta quest’anno con le vittorie nelle sue due “case”: Montecarlo e Monza.

Proprio su Monza Leclerc è sembrato soffermarsi con più piacere fin dagli esordi della sua partecipazione al Festival. “Sembra di essere sul podio di Monza – ha dichiarato divertito – siete stati bravi a sfidare la pioggia”.

A proposito di Monza, non ci si può che soffermare sull’evoluzione vissuta dall’autodromo di Monza, protagonista nel 2024 di alcuni importanti lavori di ristrutturazione che sono iniziati l’8 gennaio e sono costati circa 21 milioni di euro.

I risultati sono stati di grande apprezzamento. La pista è infatti stata completamento riasfaltata e la nuova pavimentazione, di nuova concezione, ha reso il tracciato più performante sia in termini di velocità che di resistenza.

La carreggiata della Prima Variante, in particolare, è stata allargata su indicazione della Fia per permettere a due vetture di viaggiare affiancate per l’intera percorrenza. Ad essere sostituiti sono stati tutti i cordoli, rispettando le norme previste dalla stessa Fia.

Migliorato poi il sistema di raccolta delle acque e l’allontanamento, per permettere di far fronte agli eventi atmosferici, sempre più estremi.

Con i nuovi lavori sono stati realizzati anche importanti passi in avanti in termini di sicurezza. Gli interventi hanno permesso infatti di agevolare il flusso e il deflusso degli spettatori realizzando un nuovo sottopasso che ora collega il viale di ingresso da Porta Vedano alla Parabolica. È inoltre stata rifatta la sede stradale, ed è stato realizzato un percorso pedonale di altri tre sottopassi, con lo scopo di tenere sempre separato il traffico pedonale da quello veicolare, e permettendo un nuovo accesso più sicuro ai mezzi pesanti.

Infine, sono stati realizzati nuovi percorsi pedonali in calcestre, materiale ideale per le pavimentazioni pedonali all’aperto, e sono state montate due passerelle pedonali all’altezza della Prima Variante per agevolare l’ingresso da Biassono e nei pressi della Variante Ascari, che consente di raggiungere l’area del viale Mirabello dove si trova la Fan Zone.

Come se non bastasse, 31 maxischermi lungo il tracciato hanno permesso al pubblico di non perdersi nulla di ciò che accade in pista.

Con il nuovo bellissimo autodromo a disposizione, e con le ambizioni dei ferraristi sulla vittoria di un Mondiale piloti che manca dal 2007 (l’onore fu di Kimi Raikkonen), i primi biglietti Monza F1 2025 stanno già andando a ruba.

Stando al calendario della F1 per il prossimo anno, il GP Monza si terrà il 7 settembre, ma tutta la settimana sarà dedicata agli eventi preparatori, per poi arrivare alle prove libere e alle prove ufficiali di venerdì e sabato.

Chi preferisce può acquistare biglietti singoli per il solo evento domenicale, oppure un pacchetto weekend che comprenda l’ingresso per tutti e tre i giorni.

Non mancano inoltre le soluzioni di pacchetto viaggio, per chi vuole avere un migliore comfort, comprendendo ad esempio il transfer albergo-circuito, la guida e l’alloggio in prima classe, o altresì la Formula VIP con servizi ancora più esclusivi, che renderanno indimenticabile la propria esperienza di viaggio a Monza.

Al di là della propria scelta, una cosa sembra essere certa: i biglietti andranno sicuramente esauriti ben prima dell’avvio dell’evento, confermando quanto i tifosi hanno a cuore le sorti della Ferrari e quanto si spera che il GP Monza possa diventare decisivo per l’attribuzione del prossimo Mondiale di F1.

Per informazioni:

Global Tickets: supporto clienti