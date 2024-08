L’ecosistema di produzione audiovisiva di Hollyland in esposizione a IBC 2024

29 Agosto 2024

L’azienda presenterà le ultime innovazioni wireless per la produzione video, cinematografica e per la collaborazione di gruppo

SHENZHEN, Cina, 29 agosto 2024 /PRNewswire/ — Hollyland Technology presenterà la sua suite completa di strumenti di produzione audio e video in occasione di IBC 2024 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, con prodotti nuovi e aggiornati esposti in prima linea. L’elenco delle offerte di Hollyland includerà dimostrazioni delle più recenti innovazioni nei dispositivi di trasmissione video, sistemi di interfono, microfoni wireless e telecamere, come il Solidcom C1 Pro – Roaming Hub, il sistema di trasmissione video wireless Cosmo C2 e il sistema di comunicazione full-duplex Solidcom SE, oltre a Pyro S, Pyro 7 e VenusLiv V2. I prodotti Hollyland sono progettati per garantire semplicità, efficienza e una collaborazione di squadra fluida.

La mostra IBC (International Broadcasting Convention) si terrà dal 13 al 16 settembre 2024 presso il centro fiere RAI di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Hollyland sarà presente nella Hall 11, allo stand C20. L’azienda attende con impazienza i suoi visitatori.

Solidcom C1 ProRoaming Hub – Comunicazioni vocali di gruppo

Solidcom C1 Pro – Roaming Hub potenzia la comunicazione vocale e la collaborazione, con supporto per un massimo di 20 cuffie e sei gruppi, roaming senza interruzioni e un’ampia portata fino a 500 metri. Solidcom C1 Pro – Roaming Hub è retrocompatibile con le cuffie Solidcom C1 o Solidcom C1 Pro. Consente un lavoro di squadra più semplice ed efficiente, per realizzare film, produzioni video e altri lavori in anticipo e nel rispetto del budget.

Solidcom SE – Sistema di comunicazione per piccoli team

Il sistema di comunicazioni full-duplex Solidcom SE di Hollyland consente ai piccoli team di produzione di portare la propria esperienza di comunicazione a un livello superiore. Concentrandosi sulla convenienza, senza compromettere la qualità, questo sistema di comunicazione full-duplex in fattore di forma leggero è dotato di funzione di cancellazione avanzata del rumore ambientale, tecnologia di salto di frequenza automatico, connessione stabile su distanze fino a 350 m e resistenza all’acqua e al vento. Solidcom SE consente ai team di produzione di collaborare efficacemente in qualsiasi ambiente, anche in quello di produzione di video commerciali e in attività riva al mare.

Cosmo C2 – Sistema di trasmissione video wireless

Il sistema di trasmissione video wireless Cosmo C2 è dotato di un potente design con due trasmettitori e un ricevitore. Grazie alla nuova tecnologia HEVO 2.0 di Hollyland, il C2 supporta il salto di frequenza senza interruzioni, per un’esperienza fluida e coinvolgente. In combinazione con altre potenti funzionalità e funzioni come il supporto NDI, lo streaming UVC e RTMP, questo kit innovativo è un vero vantaggio per lo streaming live multi-camera, la trasmissione e altro ancora.

Serie Pyro – Sistema di trasmissione video wireless

Hollyland presenterà a IBC 2024 anche altri prodotti noti e potenti. Pyro S e Pyro 7 sono soluzioni di videosorveglianza wireless ricche di funzionalità. La tecnologia video wireless Auto Dual-band Frequency Hopping (ADH) da 2,4 GHz e 5 GHz sviluppata da Hollyland offre funzionalità anti-interferenza migliorate, riducendo al contempo il ritardo e migliorando la portata. Pyro 7 combina TX, RX e un monitor da sette pollici in un unico dispositivo compatto, leggero e robusto.

VenusLiv V2 – Una telecamera professionale per lo streaming live

Per l’acquisizione video, la telecamera per streaming live VenusLiv V2 offre agli aspiranti streamer un’esperienza di utilizzo senza precedenti, che si traduce in uno streaming di livello professionale. VenusLiv V2 non richiede complessi collegamenti via cavo o assistenza professionale per l’installazione, riducendo notevolmente i costi di attrezzatura e manodopera.

Dettagli dell’evento – Hollyland a IBC 2024

Hollyland invita giornalisti, redattori, influencer e tutti i visitatori a provare i suoi prodotti presso il suo stand. Hollyland ospiterà anche una serie di workshop giornalieri, premiazioni, un angolo caffè, una claw machine e momenti di festa con happy hour.

I visitatori possono utilizzare il seguente codice di invito durante la registrazione: IBC6839: Il link per la registrazione è disponibile all’indirizzo https://hollyland.info/3MehEOd.

Informazioni su Hollyland Technology

Fin dal 2013 Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) offre ai clienti di tutto il mondo soluzioni professionali per la trasmissione wireless di dati, audio e video nonché per sistemi intercom wireless. Hollyland opera in numerosi mercati, tra cui quelli di produzione cinematografica, riprese televisive, produzione video, trasmissioni, eventi dal vivo, mostre, media radiotelevisivi, produzione, teatri, luoghi di culto e società di noleggio. Visitare il sito https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

