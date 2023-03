Lefebvre Sarrut porta l’intelligenza artificiale generativa alle ricerche di informazioni legali in Europa, cosa che mai era stata fatta in questo settore

Marzo 28, 2023

PARIGI, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ — Lefebvre Sarrut, leader europeo nel campo delle conoscenze legali, fiscali e normative, ha integrato l’intelligenza artificiale generativa nelle proprie soluzioni di ricerca delle informazioni legali in Spagna. Assicurandosi che i propri algoritmi utilizzino solo contenuti verificati, Lefebvre Sarrut è la prima azienda europea di conoscenza legale a offrire risposte generate da AI affidabili e complete ai professionisti del settore alla ricerca di informazioni.

Recentemente, la tecnologia dell’intelligenza artificiale generativa è stata portata all’attenzione del pubblico grazie a soluzioni come ChatGPT che creano contenuti, tra cui testi, immagini, audio e dati sintetici. Sebbene la tecnologia sia in grado di scrivere testi che colpiscono per quanto siano simili a qualcosa di scritto da una persona, i risultati tendono a essere inaccurati se basati su informazione incomplete, obsolete o non verificate. Per superare questo ostacolo, Lefebvre Sarrut ha perfezionato le capacità di ricerca del proprio algoritmo per concentrarsi esclusivamente su contenuti legali aggiornati provenienti da fonti verificate. Questa garanzia che gli utenti ricevano informazioni affidabili e accurate è la prima per le soluzioni basate sull’IA nel settore legale.

Rispetto ad altri modelli aperti, l’innovativa tecnologia di Lefebvre Sarrut integra un nuovo algoritmo di ricerca avanzato che elabora meticolosamente contenuti editoriali, utilizzando fonti affidabili come la base di conoscenza Memento del gruppo, nonché altre informazioni verificate su legislazione, dottrina e giurisprudenza provenienti dal suo vasto database. Questo contenuto viene quindi armonizzato con modelli linguistici per garantire risultati precisi, di facile lettura e supportati da link alle fonti.

“Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti questo nuovo e più potente strumento per migliorare il loro lavoro legale», ha dichiarato Olivier Campenon, AD di Lefebvre Sarrut. «I vantaggi in termini di efficienza e risparmio di tempo per i professionisti del settore legale sono immediati. Questo è solo l’inizio e la combinazione di tecnologie che stiamo sviluppando ci permetterà di andare ancora più lontano. Il nostro obiettivo è offre soluzioni affidabili che diano valore reale e vantaggi ai nostri clienti. Le nostre soluzioni di intelligenza artificiale sono all’avanguardia nel settore, consentendoci di compiere un altro passo in avanti nel nostro obiettivo di rendere accessibile la conoscenza per una società più equa, efficiente e sostenibile.”

Informazioni su Lefebvre Sarrut

Lefebvre Sarrut è il leader europeo nel campo delle conoscenze legali, fiscali e normative. Con sedi in Francia (Lefebvre Dalloz), Germania (Juris/Stollfuß), Italia (Giuffrè Francis Lefebvre), Paesi Bassi (SDU) e Spagna (Lefebvre), nonché Belgio, Lussemburgo e Regno Unito (Larcier-Intersentia), il gruppo offre soluzioni editoriali, formative e software a un’ampia gamma di organizzazioni del settore pubblico e privato e alle professioni regolamentate (notai, commercialisti, avvocati, ecc.). Lefebvre Sarrut ha generato un fatturato di 535 milioni di euro nel 2021 e impiega 2.500 persone. La missione del gruppo è quella di rendere accessibile la conoscenza per una società più equa, efficiente e sostenibile. www.lefebvre-sarrut.eu

