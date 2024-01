Lelli&Associati: il partner B2B che aiuta le aziende a trovare clienti e potenziare il business

Gennaio 16, 2024

(Adnkronos) – Forlì-Cesena, 16 gennaio 2024 – L’attuale contesto socioeconomico è uno scenario sempre più complesso per le aziende, alla costante ricerca di soluzioni efficaci per acquisire nuovi clienti e sviluppare il business.

Lelli&Associati è un partner B2B affidabile per molte imprese di successo, grazie a competenze trasversali di marketing strategico e digitale, sviluppo e design e oltre 20 anni di esperienza.

L’agenzia di comunicazione, pubblicità e marketing di Forlì-Cesena offre un supporto completo alle grandi e piccole realtà imprenditoriali che vogliono aumentare il fatturato, la redditività e la riconoscibilità del marchio.

In particolare, Lelli&Associati aiuta le imprese a potenziare il business e trovare clienti in Italia e all’estero, supportando importanti realtà locali, nazionali e internazionali nello sviluppo di progetti di web marketing ad alta resa.

Come dimostrano le numerose e prestigiose referenze presenti sul sito lellieassociati.it, l’agenzia è un riferimento consolidato per le aziende che desiderano creare percorsi di crescita del business in modo efficace.

Lelli&Associati lavora con aziende B2B che operano in molteplici settori, con progetti di successo realizzati per imprese attive nella meccanica, nell’automazione, nel packaging, nell’arredo, nell’agroalimentare, nell’edilizia e in molti altri contesti complessi e competitivi.

Per sviluppare progetti di comunicazione ad alta resa Lelli&Associati elabora strategie di marketing aziendale personalizzate, aiutando le aziende B2B a trasformare gli obiettivi di business in risultati concreti e misurabili.

Per farlo l’agenzia di Cesena parte innanzitutto dall’individuazione del corretto posizionamento, studiando con attenzione il mercato per definire l’identità aziendale in maniera unica e differenziarla dai concorrenti, assicurando una percezione chiara ed esclusiva da parte del pubblico target.

Vengono studiati i concorrenti, analizzando in profondità le loro strategie di comunicazione e il posizionamento di mercato, per comprendere come distinguere il marchio delle aziende clienti e quali sono le migliori opportunità da sfruttare per lo sviluppo del business. Questi presupposti consentono a Lelli&Associati di creare una strategia ad alta resa, ovvero una strategia di comunicazione su misura tenendo conto del mercato di riferimento, dei clienti potenziali, dei competitor e delle esigenze del brand. Tutto ciò viene realizzato attraverso un dialogo continuo con le aziende clienti, per definire in modo condiviso le attività più profittevoli su cui concentrarsi. A differenza di altre agenzie di comunicazione e marketing, il metodo L&A® di Lelli&Associati per clienti B2B prevede un supporto completo grazie alla perfetta integrazione di competenze di marketing strategico e digitale, sviluppo e design in un’unica realtà, guidando le aziende nella scelta delle attività, del timing delle risorse necessarie per ottenere risultati concreti.

Per costruire un business profittevole e resiliente, al giorno d’oggi è necessario avere una strategia di marketing efficiente e adatta al proprio mercato di riferimento, investendo anche nella formazione di qualità e scegliendo i partner giusti con cui collaborare. Come spiegato nel dettaglio nel sito lellieassociati.it, l’agenzia propone alle aziende B2B un’ampia gamma di servizi professionali di web marketing per generare nuove opportunità di business e individuare nuovi clienti in target, con una serie di attività finalizzate all’aumento dei ricavi e dei profitti delle aziende clienti.

Lelli&Associati vanta anche competenze specializzate nella realizzazione di siti web belli, veloci e semplici da usare con cui generare brand awareness e nuovi contatti, ma anche nella SEO per ottimizzare i siti internet per i motori di ricerca e farsi trovare dai clienti potenziali.

Si occupa inoltre della gestione di campagne B2B nazionali ed internazionali tramite Google Ads, Facebook Ads e Linkedin Ads. L’azienda ha un team di professionisti specializzati nell’Email Marketing, per la gestione di campagne DEM e newsletter efficaci, con competenze dirette anche nelle attività di Display Adv per raggiungere rapidamente i potenziali clienti.

Lelli&Associati mette a disposizione anche servizi di formazione manageriale per le aziende B2B, offrendo percorsi formativi personalizzati per sviluppare internamente quelle competenze indispensabili per massimizzare i risultati ottenuti attraverso le strategie e le attività di marketing dell’agenzia. L’approccio proposto dall’agenzia garantisce un investimento più sostenibile rispetto a quello necessario utilizzando i canali tradizionali, con la possibilità di usufruire di risultati migliori in tempi più rapidi, sfruttando tutte le potenzialità del web marketing. Inoltre, il metodo L&A® per le aziende B2B di Lelli&Associati permette di gestire le risorse in modo graduale, aumentando gli investimenti nel tempo in base ai risultati: una strategia che si è già rivelata vincente per tantissime aziende tra cui diversi gruppi industriali dell’Emilia-Romagna e del Centro Nord.

