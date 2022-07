L’emittente tv della Unicusano raddoppia, arriva Cusano News 7 sul canale 234

Luglio 20, 2022

(Roma, 20/7/22) – Attivo un secondo canale televisivo per la Unicusano, arriva Cusano News 7 sul canale 234 del digitale terrestre.

Roma, 20 luglio 2022. Cusano Italia TV sbarca sul canale 234, raddoppiando così la sua offerta. La televisione di proprietà dell’Università Niccolò Cusano, nata nell’ottobre del 2019, già in onda sul canale 264 DTT con un palinsesto ricco di contenuti e approfondimenti in ambito politico, sociale e culturale, amplia con un secondo canale la sua divulgazione. Dal 20 luglio, infatti, i telespettatori avranno un canale in più come punto di riferimento: Cusano News 7 in onda sul 234 del digitale terrestre.

“In un momento storico in cui le Tv riducono i propri canali, a causa della scarsità di banda, dovuta alla cessione della banda 700 agli operatori del 5G e il mancato passaggio alla tecnologia T2, – dichiara l’A.D., l’ing. Fabio Stefanelli – la Unicusano raddoppia lanciando un altro canale televisivo, il 234. Questo conferma il successo del Cusano Media Group e degli ascolti che ci stanno premiando. Gli approfondimenti con esperti del settore, docenti dell’Ateneo, studenti e ospiti illustri dimostrano come si possa dialogare attivamente con la società, portando avanti anche la terza missione universitaria, come già avvenuto con Radio Cusano Campus.”

“Non a caso, dagli ultimi risultati ANVUR relativi alla VQR 15-19, l’Ateneo si è classificato al secondo posto tra le università non statali, a pari merito con altri prestigiosi atenei come la Luiss di Roma, proprio per divulgazione scientifica e culturale; attività che portiamo avanti con le nostre emittenti, televisive e radiofoniche, e con le numerose iniziative editoriali. E, da oggi, anche con Cusano News 7, il nuovo canale di stampo giornalistico dedicato all’informazione.” – conclude la dott.ssa Valentina Lamonaca, Direttore Generale Media e Social della Cusano.

Ufficio Stampa