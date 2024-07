Lenergia Spa ha aderito al progetto di Fondazione Veronesi “Vivere in salute”

16 Luglio 2024

(Adnkronos) – “Prevenzione al maschile e al femminile” è il seminario organizzato lo scorso 10 luglio dall’azienda Lenergia e rivolto ai suoi dipendenti e alla rete commerciale, per fare divulgazione su un tema molto sensibile come la prevenzione oncologica.

Terni,16 luglio 2024.Fare ogni giorno le scelte più salutari per il nostro corpo è il modo migliore per ridurre il rischio di malattie, così come diagnosticare un tumore in fase iniziale. “Prevenzione al maschile e al femminile” è il seminario di welfare aziendale organizzato lo scorso 10 luglio dall’azienda Lenergia e dedicato ai dipendenti e alla rete commerciale distribuita su tutto il territorio nazionale. Il percorso formativo aderisce al progetto di Fondazione Veronesi “Vivere in salute”. A tenere l’incontro è stata la dott.ssa Chiara Segrè, Responsabile Supervisione Scientifica di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

«”Vivere in salute” è un programma che Fondazione Umberto Veronesi offre a tutte le aziende che decidono di sostenere la nostra missione – spiega la dott.ssa Chiara Segrè –. Mentre confidiamo nel progresso della scienza, che sviluppa terapie sempre più efficaci, quello che possiamo fare è informarci da fonti autorevoli ed adottare sempre più comportamenti che siano in accordo con la nostra salute».

La Fondazione Veronesi, dal 2003 ad oggi, ha sostenuto oltre 2300 ricercatori, oltre 150 progetti di ricerca, 3 piattaforme di ricerca e cura e 18 protocolli di cura nell’ambito dell’oncologia e della prevenzione delle malattie croniche. L’incontro organizzato da Lenergia rafforza una partnership di lungo corso, nata nel 2013. «Abbiamo deciso di aderire al format di incontri della Fondazione Veronesi – spiega Monia Di Matteo, vice presidente Lenergia Spa – per far toccare con mano ai nostri dipendenti l’importanza della ricerca e della prevenzione, temi che l’azienda sostiene da anni. Con questo seminario la nostra partnership con la Fondazione Veronesi entra per la prima volta direttamente in azienda».

Lenergia, pur specializzata nella fornitura alle imprese di beni necessari come luce e gas, è un’azienda attiva da sempre nei territori dove opera, per restituire valore alle comunità e per sostenerle nelle diverse esigenze. È la filosofia portata avanti con convinzione dal suo presidente Enzo Di Matteo. «L’attenzione al benessere dei collaboratori e della collettività è per noi fondamentale – sottolinea Monia Di Matteo – Desideriamo lasciare il segno nella collettività, grazie a progetti a cui partecipiamo da sempre e in diversi settori: cultura, sport, ricerca medica, attività benefiche e sostegno ai giovani. Questo seminario ha rappresentato un passo concreto verso una maggiore consapevolezza e cura del nostro benessere collettivo. In un’azienda, più la squadra è forte e coesa, più è facile arrivare a risultati e obiettivi importanti».

Un’azienda che tiene alla salute dei propri dipendenti è un’azienda in salute. Lenergia Spa, con 14 anni di attività e circa 40 dipendenti, porta avanti un percorso virtuoso grazie alla collaborazione nel campo della divulgazione scientifica di Fondazione Veronesi. Nata a Terni nel 2010, Lenergia, azienda a capitale completamente privato, è operatore della Borsa Elettrica e vende luce e gas a piccole e medie imprese, attività commerciali, studi professionali, domestici e condomini. Per Lenergia investire nel welfare aziendale è un segno di lungimiranza e responsabilità sociale, perchè può portare benefici tangibili a lungo termine.

