Leonardo D’Arcangelis: il pubblico di Netflix una grande opportunità per le imprese

2 Maggio 2024

(Adnkronos) – È arrivata la pubblicità all’interno dei film su Netflix, spot che offrono grandi e reali vantaggi rispetto a quelli nelle TV tradizionali. Una grande opportunità per promuovere la propria azienda a target molto profilati e a costi molto contenuti.

Terni, 2 maggio 2024. Negli ultimi anni l’intrattenimento è stato rivoluzionato dalle piattaforme in streaming, con Netflix in prima fila, nota anche per il suo modello di business basato sull’abbonamento senza pubblicità. Già dal 2023, infatti, Netflix ha offerto a tutti gli abbonati l’opzione di scegliere tra due piani, uno più costoso senza pubblicità e l’altro più economico con la presenza di alcuni video pubblicitari. Inutile dire che la convenienza del nuovo piano ha spinto verso Netflix decine di milioni di nuovi abbonati, e già all’inizio di quest’anno il 30% di chi si è abbonato a Netflix ha scelto l’abbonamento con pubblicità. A questi ritmi entro fine anno vedremo il pareggio tra le due fasce e, probabilmente, anche il sorpasso del piano con pubblicità. “Questo non è importante solo per Netflix, lo è anche e soprattutto per le aziende – spiega Leonardo D’Arcangelis, Art Director Video nonché responsabile del Reparto Foto Video di Pagine Sì! S.p.a. – non è semplicemente un canale in più, ma l’opportunità di raggiungere un pubblico altamente fidelizzato di abbonati, che cercano sempre contenuti di alta qualità ed è proprio nelle caratteristiche di questo pubblico, che sta la reale opportunità per le imprese.”

Ormai in altri canali di pubblicità video online stiamo vedendo una diminuzione dell’efficacia, soprattutto per la diffusione dello skipping e dell’ad-blocking. La pubblicità su Netflix, invece, offre un contesto completamente diverso, i suoi abbonati sono immersi nei contenuti, creando un ambiente ideale per i messaggi promozionali, quindi Netflix ha il vantaggio di garantire un pubblico particolarmente attento. “Ma non dobbiamo trascurare altri aspetti decisamente importanti – continua D’Arcangelis, esperto che vanta un’esperienza ventennale nella comunicazione visual – prima di tutto, la quantità degli spettatori e poi il costo, soprattutto se rapportato a quello della pubblicità su TV tradizionale: oggi le tariffe per uno spot pubblicitario su una TV locale, sulla base di una programmazione di massimo due settimane, non scendono sotto le sei cifre. Su Netflix è possibile fare sostanzialmente la stessa cosa, su un periodo molto più lungo e con un budget di quattro o al massimo cinque cifre. Questo chiaramente è possibile adesso per la novità del sistema, probabilmente non sarà così in futuro”.

In pratica Netflix offre la possibilità di andare in televisione anche alle piccole e medie imprese e in alcuni casi anche a professionisti. Netflix offre una serie di vantaggi per le aziende locali; la targhettizzazione del pubblico: grazie ai dati che raccoglie sui suoi utenti, Netflix può garantire che un video spot sia visualizzato solo da chi risiede in una determinata zona. Inoltre la pubblicità su Netflix è per così dire “a consumo”: Netflix sa perfettamente quante persone visualizzano i video, per cui la programmazione degli spot andrà avanti fino a che non sarà raggiunto il numero di visualizzazioni che il cliente ha acquistato. Una tutela dell’investimento che, per limiti obiettivi, le TV tradizionali non potrebbero mai garantire.

Pagine Sì! S.p.a, attualmente è il solo player italiano che produce, per i suoi clienti, video pubblicitari per la distribuzione su Netflix, un risultato frutto di un accordo con Microsoft Italia, unico attore a livello mondiale incaricato della vendita di spazi pubblicitari su Netflix. “Lo dico con profondo orgoglio anche personale, – continua Leonardo D’Arcangelis – in Pagine Sì! abbiamo sempre creduto nei video, perché li abbiamo da sempre ritenuti il mezzo di comunicazione più efficace, coinvolgente e in grado di influenzare le decisioni di acquisto. Per questo ci siamo organizzati nella produzione video già in un’epoca in cui molte Digital Company erano ancora indietro sotto questo aspetto, e oggi dopo tanti anni raccogliamo i frutti di questa scommessa. Riusciamo a produrre video promozionali di una qualità tale da essere in linea con gli standard, molto severi, richiesti da Netflix”

Contatti: https://www.paginesispa.it/blog/