Les Roches lancia una specializzazione in Sviluppo Sostenibile all’interno dei suoi programmi di laurea

Maggio 11, 2022

– CRANS-MONTANA, Switzerland, 11 maggio 2022 /PRNewswire/ — Les Roches Global Hospitality Education sta facendo della sostenibilità una specializzazione di laurea, dedicando al tema l’ultimo semestre del suo Bachelor of Business Administration (BBA) in Global Hospitality Management. La sostenibilità è ora una delle quattro specializzazioni che gli studenti del campus di Crans-Montana possono scegliere, insieme a Entrepreneurship, Digital Marketing Strategies and Financial Performance Management.

Contribuendo al 10%1 del PIL mondiale, il settore dell’ospitalità e del turismo è proporzionalmente uno degli ecosistemi più interessati dalle questioni di sviluppo sostenibile, e gli strumenti di controllo come i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) hanno un impatto diretto sulla società e sull’ambiente. In risposta a ciò, è in corso la creazione di un’industria del turismo sostenibile che promuova iniziative significative e cicli efficienti dal punto di vista delle risorse. In linea con la sua filosofia accademica di promuovere uno spirito di innovazione e creatività, Les Roches mira quindi a rafforzare la capacità dei futuri leader di guidare la sostenibilità e il cambiamento.

La nuova specializzazione del corso di laurea è progettata per fornire agli studenti le capacità e le conoscenze manageriali necessarie per trasformare l’ospitalità, il turismo e l’economia dell’esperienza in questo senso. I corsi coprono le mutevoli esigenze di clienti, stakeholder e comunità, ecoturismo, design, etica e questioni di corporate governance. Le altre specializzazioni offerte nell’ultimo semestre di studi BBA nei campus di Crans-Montana e Marbella sono: Entrepreneurship, Digital Marketing Strategies and Financial Performance Management. La specializzazione aggiuntiva del Campus di Les Roches a Marbella si concentra su Resort Development and Management ed è dedicata alla gestione dei resort di lusso.

La specializzazione “Sustainable Developments and Practices” sarà offerta nel campus di Crans-Montana dal prossimo settembre, con corsi tenuti da esperti del settore come il Dr. Dimitrios Diamantis, Executive Academic Dean, nella cui tesi di dottorato ha già affrontato il tema Consumer Involvement and Ecotourism. Il programma includerà anche Masterclass tenute da esperti esterni sul campo.

Quest’ultimo esprime il suo entusiasmo affermando: “Sostenibilità e temi etici sono da tempo argomenti trattati all’interno dei corsi, ma oggi stiamo facendo un passo avanti e lo sviluppo sostenibile sta davvero entrando come disciplina accademica di specializzazione!”. E aggiunge: “Questo programma intellettualmente significativo è atteso con impazienza dall’intera generazione di giovani studenti ed è un complemento perfetto alle nostre iniziative operative e accademiche, nonché al nostro festival annuale, Shift’In, che si tiene a novembre”.

L’istituto offre anche un concorso internazionale legato all’innovazione e rivolto a studenti delle scuole superiori, nell’ambito del quale qualsiasi idea di eco-lusso nel campo dell’ospitalità può far ottenere ai vincitori una spedizione alle Isole Galapagos e borse di studio. Il concorso, condotto in collaborazione con Lindblad Expeditions, pioniere nei viaggi sostenibili, è aperto a chiunque sia idoneo a partecipare al programma di Bachelor in Global Hospitality Management nel 2022 o 2023.

[1]Fonte: World Travel and Tourism Council

