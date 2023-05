L’espansione globale e la visione di Alma Lasers per le soluzioni di benessere olistico svelate alla quinta “Alma Academy” in Italia, edizione a cui hanno partecipato medici provenienti da 46 paesi

Maggio 4, 2023

CAESAREA, Israele, 4 maggio 2023 /PRNewswire/ — Alma Lasers, azienda di Sisram Medical e leader globale nelle soluzioni mediche ed estetiche basate sui laser, è entusiasta di annunciare l’avvenuta apertura della quinta edizione di Alma Academy. Circa 500 medici da 46 paesi di tutto il mondo parteciperanno all’evento che si terrà a Lago Maggiore, in Italia, dal 4 al 6 maggio.

Durante la cerimonia di apertura Lior Dayan, AD di Alma Lasers, ha annunciato una significativa espansione a livello globale nell’ambito della strategia incentrata sul consumatore di Alma, evidenziando i risultati straordinari dell’ultimo anno e la sua visione per il futuro come soluzione onnicomprensiva per il benessere. Oltre alla divisione EBD (Energy Based Device) che è leader globale, Alma, come parte del gruppo Sisram, offre un ecosistema completo per soluzioni estetiche e di benessere di fascia alta, tra cui prodotti iniettabili, per la cura della pelle e dispositivi domestici. Dayan ha rivelato che l’azienda prevede di offrire nel prossimo futuro soluzioni olistiche per molte altre indicazioni, diventando infine un intero ecosistema per il benessere.

La conferenza globale ha riunito 18 esperti di livello mondiale di tutto il settore per condividere approfondimenti, conoscenze, punti di vista e pratiche di casi reali. Le sessioni interattive hanno trattato alcuni degli argomenti più caldi del settore dell’estetica medica, guidati da importanti relatori, come il professor Ofir Artzi di Israele, il dottor Munir Somji dal Regno Unito, la dottoressa Chytra V Anand dall’India, il dottor Davin Lim dall’Australia, il dottor Massimiliano Brambilla dall’Italia e il dottor Pablo Naranjo dalla Spagna. Gli argomenti trattati includevano ringiovanimento della pelle, acne e relative cicatrici, nonché benessere sessuale. Tra i partecipanti c’erano dermatologi, medici estetici, chirurghi cosmetici e chirurghi plastici.

L’evento includeva sessioni dimostrative dal vivo con prodotti Alma premiati, come Alma Hybrid, un concetto rivoluzionario per il ringiovanimento della pelle e il trattamento delle cicatrici, Alma Harmony XL Pro, un dispositivo olistico per oltre 65 indicazioni estetiche, nonché il recentemente lanciato Alma Duo, un trattamento estetico che utilizza la tecnologia gold standard delle onde d’urto per stimolare un flusso sanguigno migliore e ripristinare le prestazioni sessuali naturali.

Alma Academy è un rinomato evento professionaledi fama mondiale che viene organizzato in varie località di tutto il mondo, come Grecia, Nord America, Spagna, Dubai e Italia. È un’opportunità esclusiva per i partecipanti di apprendere, relazionarsi ed eccellere nel proprio ambito insieme ai leader del settore. L’Alma Academy riunisce ogni anno i principali esperti mondiali nel campo della medicina estetica e gli consente di condividere le loro recenti ricerche e i loro casi reali. Grazie a tutta una serie di risorse messe a disposizione, i partecipanti hanno l’occasione di rafforzare le proprie competenze professionali, acquisire preziose informazioni e sperimentare le ultime innovazioni attraverso dimostrazioni dal vivo.

Informazioni su Alma Lasers

Alma è un innovatore e fornitore leader a livello mondiale nei mercati dell’estetica e della chirurgia che offre soluzioni olistiche all’avanguardia, come tecnologie al laser, di radiofrequenza, al plasma e a ultrasuoni. Consentiamo ai medici di offrire trattamenti sicuri, efficaci e capaci di trasformare la vita ai propri pazienti, utilizzando soluzioni avanzate e clinicamente testate. Sono oramai più di due decenni che i numerosi prodotti pluripremiati di Alma hanno stabilito un nuovo punto di riferimento nel settore della medicina estetica, sia in termini di eccellenza clinica che di svolta innovativa.

Per richieste da parte dei media si prega di contattare:

Hagai Cohen, PR e responsabile delle comunicazioniHagai.cohen@almalasers.com+972-50-4488157

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2069331/Lior_Dayan.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2047372/Alma_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lespansione-globale-e-la-visione-di-alma-lasers-per-le-soluzioni-di-benessere-olistico-svelate-alla-quinta-alma-academy-in-italia-edizione-a-cui-hanno-partecipato-medici-provenienti-da-46-paesi-301815421.html