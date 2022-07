Let’s go to the beach! Una giornata in spiaggia con pazienti pediatrici

Luglio 18, 2022

(Genova, 18 luglio 2022) – L’associazione Il Porto dei Piccoli, in collaborazione con Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana e Scuola Italiana Cani di Salvataggio, promuove un progetto per i bambini dell’Istituto Gaslini, che vede il mare come terapia

Genova, 18 luglio 2022 – Il mare come terapia per i pazienti pediatrici dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Questo il concetto alla base del progetto Let’s go to the beach, organizzato dall’Associazione Il Porto dei piccoli, realizzato in collaborazione con la Guardia Costiera di Genova, la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Liguria e la sezione ligure della Scuola Italiana Cani di Salvataggio.

Sabato 16 luglio un nuovo appuntamento in spiaggia per i piccoli pazienti, con tante attività divertenti insieme ai sommozzatori del V Nucleo Sub della Guardia Costiera di Genova, che hanno mostrato ai bambini in cosa consiste il loro lavoro e tutti i segreti dell’ambiente subacqueo.

Sole, sabbia, brezza marina e le bellezze del mondo sottomarino hanno reso speciale la giornata per i piccoli ospiti, che per un po’ hanno smesso di essere dei pazienti, ritornando ad essere semplicemente dei bambini.

Il prossimo appuntamento in spiaggia sarà venerdì 29 luglio insieme a tanti amici a 4 zampe, grazie alla collaborazione con la Scuola Italiana Cani di Salvataggio, la più grande al mondo nel settore. Un evento che unirà i benefici del mare a quelli della pet therapy, in grado di ridurre lo stress e l’ansia generati dal contesto ospedaliero. I bambini vedranno come vengono addestrati questi cani speciali e come lavorano in mare. Allo stesso tempo, la giornata servirà per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della sicurezza in acqua.

Tante le attività in programma fino a settembre. Ogni martedì, giovedì e venerdì, i professionisti del Porto dei piccoli organizzano dei laboratori a tema mare, come “Incontra il biologo”, “Sailing for children in hospital: cleaning the sea edition” e “1, 2, 3… Plastic – Art!”. Un modo per portare i piccoli pazienti al mare, regalando loro una gioiosa evasione dalla quotidianità dell’ospedale.

Per maggiori informazioni:

https://www.ilportodeipiccoli.org