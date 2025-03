LetteraSenzaBusta presenta la Conservazione Digitale a consumo effettivo

31 Marzo 2025

– Si chiama DocuCloud ed è il primo e unico servizio di Conservazione Digitale a norma di legge con tariffa a consumo Pay per MB, che elimina abbonamenti e rinnovi.

Milano, 31 Marzo 2025 – LetteraSenzaBusta, la suite di servizi fiduciari, postali e digitali con oltre 500.000 utenti registrati, annuncia il lancio di DocuCloud, il rivoluzionario servizio di Conservazione Digitale a norma di legge.

DocuCloud è il primo servizio di Conservazione Digitale in Italia con tariffa Pay per MB (Megabyte), che permette di pagare solo per lo spazio effettivamente utilizzato, garantendo la conservazione sicura e conforme dei documenti informatici per 10 anni, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti annuali.

Progettato per privati, autonomi, professionisti e piccole imprese, DocuCloud rappresenta una soluzione flessibile e perfettamente in linea con le normative vigenti.

Il servizio è accessibile sul sito web www.letterasenzabusta.com ed è offerto in collaborazione con Intesi Group S.p.A., conservatore accreditato,iscritto al Marketplace AgID e qualificato sul Catalogo ACN (Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza). Tutto questo è garanzia di massima affidabilità, efficienza operativa e sicurezza totale nella gestione dei documenti digitali.

A differenza dei tradizionali servizi di conservazione digitale, che richiedono abbonamenti annuali vincolati a specifici limiti di spazio in GB o al numero di pagine, DocuCloudoffre una soluzione vantaggiosa a consumo effettivo.

Non è previsto alcun abbonamento annuale né obbligo di rinnovo, si paga esclusivamente per lo spazio effettivamente utilizzato grazie alla tariffa Pay per MB e i documenti vengono messi in conservazione per una durata complessiva di 10 anni.

Una delle funzionalità di DocuCloud è la possibilità di automatizzare la conservazione digitale a norma di tutti i file e documenti generati dai servizi di LetteraSenzaBusta, come ad esempio i messaggi PEC inviati e ricevuti dalla casella SuperPEC, i file firmati digitalmente con la Firma Digitale cheFIRMA!, i documenti sui quali è stata apposta data e ora certa con il servizio Data Certa Online e tutte le copie delle raccomandate, lettere, telegrammi e fax inviati.

“La Conservazione Digitale a norma di legge – sottolinea Mirko Pinato, CEO di LetteraSenzaBusta – è un obbligo per tutte le imprese italiane e la maggior parte dei documenti aziendali, inclusi quelli fiscali, contabili e contrattuali devono essere obbligatoriamente conservati per 10 anni.

Fino a oggi, per adempiere a questa normativa, era necessario stipulare un abbonamento annuale vincolato a limiti di spazio in GB e al numero di pagine previsto dal piano scelto ed i rinnovi annuali erano e sono tutt’ora praticamente obbligatori, in quanto in caso di mancato pagamento, si perdono tutti i documenti conservati fino a quel momento.

Con DocuCloud, questo rischio non esiste più: quando si mettono in conservazione uno o più documenti informatici, si paga una sola volta in base ai MB effettivamente caricati e si conserva a norma di legge fin da subito per una durata complessiva di 10 anni.

Dopo il successo della Firma Digitale cheFIRMA! e della casella di posta certificata SuperPEC, con DocuCloud e sempre in partnership con Intesi Group S.p.A, entriamo nel mercato della Conservazione Digitale, offrendo un servizio di conservazione a norma decennale, senza abbonamenti né rinnovi, offrendo anche il Manuale di Conservazione, anch’esso obbligatorio per legge.”

Riprendendo le parole di Pinato, Paolo Sironi – Presidente e CEO di Intesi Group S.p.A.conclude affermando: “Siamo lieti per l’avvio di questo nuovo servizio che consolida la collaborazione con LetteraSenzaBusta e consente agli utenti di completare il proprio percorso di digitalizzazione”.

Per informazioni:LetteraSenzaBusta è una piattaforma pensata per gestire in modo semplice e sicuro tutte le tue necessità digitali. Privati, professionisti e PMI possono trovare tutto ciò di cui hai bisogno per ottimizzare le loro comunicazioni e operazioni online.

LetteraSenzaBustahttps://www.letterasenzabusta.com servizioclienti@letterasenzabusta.com

Intesi Group

https://www.intesigroup.com marketing@intesigroup.com